Самые-самые вакансии за неделю в Архангельской области (совместный проект RUSNORDa и HeadHanter)

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Руководитель отдела маркетинга – https://bit.ly/2YsMDP9 (от 120 000 руб. на руки)
Заместитель начальника ОКС – https://bit.ly/2Y3e9n3 (от 100 000 руб. на руки)
Руководитель группы магазинов (супервайзер) (Северодвинск) – https://bit.ly/2OlLt49 (от 75 000 до 100 000 руб. до вычета НДФЛ)
Программист 1С – https://bit.ly/2LKJ29c (от 70 000 руб. на руки)
Главный энергетик – https://bit.ly/2yeMVdM (от 70 000 руб. на руки)
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