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Жители Ленского района Архангельской области стали частыми гостями в Москве

Ярким и запоминающимся выдалось лето нынешнего года для юных жителей Ленского района Архангельской области. В рамках программы, реализуемой совместно с Правительством Москвы и Фондом Развития Ленского района по социальной поддержке населения Ленского района, инвестор проекта ЭкоТехноПарка «Шиес» - ООО «Технопарк» организовал группе школьников насыщенную приключениями неделю в столице. А непосредственным организатором поездки выступило ООО «Технопарк» - инвестор строительства в Ленском районе сверхсовременного экотехнопарка «Шиес».

 

Осмотреть все достопримечательности Москвы за одну неделю, конечно же, невозможно, но благодаря плотному графику школьники успели очень многое. Кураторы поездки устроили детям активный отдых практически в режиме нон-стоп. Все расходы по дороге, проживанию, питанию и развлечению ребят взяли на себя организаторы.

 

Знакомство с Москвой началось с обзорной экскурсии: Красная площадь, Парящий мост парка «Зарядье», смотровые площадки Воробьевых гор, башни «Федерация» в Москва-Сити и Храм Христа Спасителя.

 

Затем детей ждало представление Королевского цирка Гии Эрадзе «Бурлеск» в Цирке Никулина на Цветном бульваре. Также в культурную программу поездки вошло посещение океанариума Крокус-Сити с тысячами видов рыб и животных, собранных со всего света, визит в Московский зоопарк и технопарк «Сколково». Преподаватели МГУ устроили для юных поморов мастер-класс «Разработка 3D модели: именной брелок». Кроме начальных знаний по 3D инженерии и дизайну у ребят на память об этом остался также самостоятельно разработанный именной брелок, отпечатанный на 3D принтере.

 

Московские каникулы продолжились в Мультимедийном историческом парке «Россия моя история» на ВДНХ: в ходе тематической экскурсии «Сильные и славные столетия Руси» юные гости столицы познакомились с Русью эпохи Рюриковичей. А потом пришел черед Музея занимательных наук «Экспериментаниум» и фабрики мороженного, на которой можно было лакомиться продукцией в практически неограниченном количестве.

 

Напомним, что программа, реализуемая совместно с Правительством Москвы и Фондом Развития Ленского района по социальной поддержке населения Ленского района,

предусматривает различные форматы сотрудничества. Ранее в рамках этой программы Москву посетила группа работников образования, прошедшая в столице курсы повышения квалификации. А несколько десятков жителей Ленского района, в том числе и дети, смогли поправить здоровье в столичных клиниках.

 

19 июль 15:02 | : Экономика / Будни

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