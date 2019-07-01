Реальные доходы россиян за полгода снизились на 1,3%

Реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики (Росстат), который анализирует КоммерсантЪ. Во втором квартале 2019 года реальные располагаемые доходы сократились на 0,2% в годовом выражении.
Реальные располагаемые — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
Как отмечается в докладе, при снижении реальных располагаемых доходов среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2019 года выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,1% и составила 49 840 руб.
Ранее министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов связал падение реальных располагаемых доходов россиян с расчетами по кредитам и досчетом на теневой сектор.
Как сообщалось ранее, Правительство по заданию президента намерено снизить уровень бедности с текущих 12,9% до 6,6% в 2024 году. В Минэкономики полагают, что до 2024 года ускорение роста ВВП, реальных доходов и снижение безработицы позволят выполнить задачу, перераспределив в пользу малоимущих результаты экономического роста. Независимые эксперты оптимизма не разделяют.
«Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны… живут так, как жить не должны»,— заявил 17 апреля в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев, напомнив, что по заданию президента правительство должно снизить уровень бедности к 2024 году вдвое. Перед выборами в 2018 году дважды повышали МРОТ (сейчас 11 280 руб.), от которого рассчитываются основные пособия малоимущим. Выше, чем на уровень инфляции, были проиндексированы зарплаты бюджетников, что, заметил премьер, не было предусмотрено майскими указами президента. В 2019 году по фактической инфляции за 2018 год проиндексировали и социальные выплаты. «В результате этой работы число бедных людей уменьшилось — не так, конечно, как бы нам всем хотелось, но на 400 тыс. человек»,— отчитался господин Медведев.
Минимального уровня бедность в РФ в новейшей истории достигла в 2012–2013 годах, когда доля населения, проживавшего за национальной чертой бедности (прожиточный минимум), составляла 10,7–10,8%. В 2015–2016 годах уровень бедности на фоне падения цен на нефть и санкционной кампании вырос до показателей 2007–2008 годов, составив 13,3% при прожиточном минимуме около 8 тыс. руб. на человека в месяц.