В Архангельске успешно реализуется программа замены лифтового оборудования

В Архангельске полностью завершены все работы первого этапа программы замены лифтов-2019, сообщает пресс-служба Фонда капремонта Архангельской области. В текущем году регоператор поставил задачу заменить 220 лифтов в многоквартирных домах, расположенных в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.
С начала реализации первого этапа программы – с апреля 2019 года – уже 9 многоквартирных домов Архангельска полностью оснащены новыми современными лифтами производства Щербинского лифтостроительного завода. Замена 31 подъемника по программе замены лифтов, которую реализует в 2019 году Фонд капремонта Архангельской области, выполнялась в рамках контракта с ООО «ЩЛЗ».
Сегодня были приняты последние работы первого этапа по дому на пр.Дзержинского, 11 – Ростехнадзор придет сюда на следующей неделе, чтобы дать разрешение на ввод в эксплуатацию. По всем остальным домам – ул.Первомайская, 8 (4 лифта), ул.Галушина, 28/2 (2 лифта), 28/3 (4 лифта), 28/4 (3 лифта), 30/1 (6 лифтов), ул.Папанина, 11/1 (3 лифта, пр.Ломоносова, 177 (4 лифта), ул.Воскресенская, 104 (1 лифт) – РТН разрешение подписал.
По оценке инженера подрядной организации Фонда, ООО «КСТ», выполняющей функции строительного контроля, Виктора Черепанова, работы выполнены качественно и в срок, замечания, которые были в процессе – минимальны и быстро устранялись. Пресс-служба Фонда также уточняет, что все пожелания к подрядной организации, касающиеся выполнения косметических работ, которые по контракту подрядчик проводит в машинных помещениях, учтены.
В настоящее время полным ходом идут работы 2-го этапа – это 24 лифта в 6 многоквартирных домах. Так, на ул.Абрамова, 5/1 и 9 выполнены все основные монтажные работы, оборудование готово под наладку. По оценкам наших специалистов, дней через 10 рабочие будут готовы предъявить работы комиссии.
На пр.Московский, 45/1 также закончены все монтажные работы, заменены двери лифтовой шахты, специалисты подошли к замене лебедок.
На ул.Логинова,23 – такая же ситуация, буквально вчера рабочие закончили установку дверей шахты во всех подъездах.
На ул.Воскресенской, 104 пока самый малый процент выполнения, - но рабочие зашли на объект только на прошлой неделе. За это время полностью произведена чистка шахт, начали выставлять направляющие.
На Воскресенской, 95 работы выполнены более, чем на половину: стоят двери шахт, заменены противовесы и направляющие, начат процесс замены лебедки. Однако уже три дня рабочие на этом объекте простаивают: лифтовая шахта обесточена, неизвестными вандалами порезаны силовые провода, раскурочен электрощиток. До пятницы Управляющая компания ООО «Территория» обещала восстановить электропитание.
Кстати, случаи вандализма на объектах, где идет замена лифтового оборудования в Архангельске, - нередки. В 2018 году от них страдали рабочие и жители домов на улицах Галушина, Абрамова, Дачной и Касаткиной. Теперь – Воскресенская. И снова – Абрамова… Так, по словам Виктора Черепанова, на Абрамова, 5/1 и 9 была попытка взлома дверей шахты на нескольких этажах. Кое-где вандалам это удалось – повреждены провода. Ущерб небольшой, но все в итоге выливается в лишнее время и нервы…