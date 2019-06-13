Из Архангельской области на экспорт отправлено более 420 тонн рыбопродукции

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в первом полугодии 2019 года осуществлен контроль и отправка на экспорт 420,43 тонны рыбопродукции мороженой, из них трески – 275,3 тонны, пикши – 55,9 тонны, филе трески – 64,908 тонны, филе пикши – 24,3 тонны.
Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по РК, АО и НАО.
Продукция направлена рыбодобывающими предприятиями Архангельской области на экспорт в США и Китай (автомобильным транспортом до порта Санкт-Петербург, далее – морем), а также в Польшу (автомобильным транспортом).
При досмотре рыбопродукции установлено соответствие представленным документам, а также соответствие нормам температурного режима при хранении и в толще товара.
Всего было досмотрено и аттестовано 18 единиц автотранспортных средств на возможность погрузки рыбопродукции, особое внимание было уделено соблюдению температурного режима. На момент погрузки температура в транспортных средствах составляла не выше -18 0С.
Также документарно оформлены 3 судна российских производителей, отгрузившие рыбу в количестве 748,811 тонны в Исландии и Нидерландах без захода в Российскую Федерацию.
Выдано 18 ветеринарных сертификатов формы 5i, 14 сертификатов здоровья в Китай и 4 сертификата здоровья в ЕС.