Темные ночи Дениса Мантурова. Где должны спать простые российские министры?

На одной только внешней угрозе свой рейтинг не поднимешь. Хотя бы до прежнего уровня. Нужно что-то резонансное, местное. Борьба с коррупцией идеально подходит. Только бить не по медсестре, которой благодарный пациент после безболезненного укола тайком шоколадку в сумочку положил, а выбрать рыбу покрупнее. Министр самое то.
"Трансперенси-Интернешнл - Россия" провела расследование, в ходе которого выяснилось, что российские министерства тратят миллионы на командировки чиновников, которые останавливаются в сверхдорогих отелях. При этом командировочные расходы министерств и ведомств практически не контролируются…
Почитал… речь действительно идёт о миллиардах бюджетных рублей, которые чиновники высшего звена платят за роскошные апартаменты в служебных поездках. Плюс представительские расходы, которые не вписываются ни в одни суточные. Кстати, к министрам я бы приписал ещё топ-менеджмент госкорпораций, которые по своему статусу тоже являются госслужащими и постоянно носятся п миру на арендованных самолётах, Нет, чтобы не спеша, в купе, на верхней полочке...
А как было с этим раньше? Я уже застал тот период, когда суточные вне зависимости от занимаемой должности равнялись 2.60 в день. И режиссёру-постановщику, и осветителю… но с одним существенным дополнением. В киноэкспедициях, которые порой длились не один месяц, зарплату представителям рабочих профессий не платили вовсе, она откладывалась в бухгалтерии «Мосфильма» на депозит (удобная, кстати, вещь, если на что-нибудь копишь). Делалось это не от жадности, а из-за структуры – специалисты этих профессий относились к цехам, когда интеллигенция (ассистенты, вторые, постановщики) прикреплялись непосредственно к съёмочной группе, с неё и кормились.
То есть, осветителям, механикам, пиротехникам, костюмерам и т.д., людям тяжёлого (без шуток) физического труда, приходилось выживать на два с полтиной в день. Минус сигареты, тогда в кинематографе почти все курили. Иногда дело доходило до голодных обмороков прямо на съёмочной площадке. Нет, вы не думайте, худо-бедно можно было и на эти деньги прокормиться, особенно если готовить на электроплитке в номере. Но мужчины брутальных профессий обычно спускали выдаваемые им на декаду 26 рублей за два дня, а потом или сосали лапу, или шли в сексуальное рабство «за похлёбку» к представительницам местного прекрасного пола. Вот такая кино-романтика с привкусом борща…
Но до меня было ещё хуже, суточные высчитывались соразмерно твоей заработной плате, что в замкнутом пространстве творческого коллектива рушило последнюю иллюзию об общем социальном равенстве в государстве диктатуры пролетариата. Мало того, по рассказам старожилов до начала 60-х были регламентированы цены за проживание… малооплачиваемую костюмершу запросто могли поселить в гостиничный чуланчик для хранения старых швабр. При мне уже селили по факту наличия, но из-за дефицита гостиничных номеров в принципе можно было поселиться в шестиместный номер Дома колхозника или общагу техникума с соответствующими удобствами на этаже.
Кстати, как когда-то объясняла мне бухгалтер уже частной фирмы, в новых капиталистических реалиях суточные сотрудникам выплачивают не на прокорм, а в виде компенсации за «житейские неудобства» в командировке. Неудобства, наверное, небольшие, поэтому и размер суточных теперь шутейный. Хотя… при зарплате в 10 000 рублей смена, что сегодня получают осветители и механики в кино плюс бесплатной кормёжке в течении всего съёмочного дня (кинокорм), я бы из-за лишнего стольника шум не поднимал.
Но вернёмся от осветителей к министрам. Вы раньше их в гостиницах встречали? И я нет. Потому что и во время декларируемого всеобщего равенства люди этого ранга, приезжая другой город или регион СССР, жили на так называемых правительственных дачах или в закрытых пансионатах особого уровня. И суточные им были не нужны (хотя многие от скаредности свои 2.60 получали), их кормили-поили по одному щелчку пальцев. В загранкомандировках, соответственно, останавливались в жилом секторе советских посольств, там для таких гостей держали специальные гостевые апартаменты. Конечно, с прослушкой и с подглядкой… но это уж как полагается.
Сколько это стоило советскому бюджету? Кто знает… в той системе координат, где всё вокруг колхозное, всё вокруг моё.
А теперь так. Вернувшись из служебной командировки, сотрудник любого статуса предоставляет в бухгалтерию авансовый отчет и подтверждающие документы (билеты, счёт на проживание и товарные чеки, квитанции электронных терминалов, копия загранпаспорта с отметками о пересечении границы). Есть и другой вариант отчётности. Если командировкой занимается внешний контрагент, то бронирование билетов, наём жилых помещений и т. п. осуществляются по госконтракту. Документы закупок, контракты и акты выполненных работ размещаются на портале госзакупок. Одним министерствам (Минтранс, Минэнерго…) удобен первый вариант, другим (Минкульт, Минстрой, МЧС…) второй.
Есть положение, в котором лимитированы подобные расходы. Но все закрывают глаза на то, когда глава ведомства, посылая в деловую поездку особо ценного сотрудника-переговорщика, даёт отмашку тратиться сообразно обстоятельствам. А целого ряда должностных лиц, включая федеральных министров, руководителей госкомитетов, федеральных служб и федеральных агентств, эти нормы не касаются вовсе: расходы им возмещаются в полной мере. Возможно, из других статей бюджета… лишь бы дело делалось.
Есть и рекордсмены по таким тратам. Знакомьтесь: глава Минпромторга Денис Мантуров, на него даже настучали в Генеральную прокуратуру как на злостного растратчика. Вот только один из нескольких эпизодов: 22 октября 2017 года торговый министр переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико за 478 782 рублей в сутки. Номер площадью 207 квадратных метров включает в себя мраморную ванную комнату и гостевую туалетную комнату, обеденную зону с расширенным столом на восемь персон. Ночь Мантурова в отеле JW Marriott Hotel Zhengzhou в китайском городе Чжэнчжоу с видом на озеро обошлись бюджету в 327 486 рублей.
Любой строитель, водитель или даже менеджер средней руки, прочитав эту раскладку, взвоет – я тоже так жить хочу!!! Хочешь… но не будешь, дорасти сначала до министра (какой из Мантурова министр, вопрос отдельный). Если ты прилетел куда-то заключать многомиллионные контракты, хоть от своей фирмы, хоть от лица государства, в данном случае без разницы, ты должен жить в соответствующих условиях с сопоставимым комфортом. И неважно, что этой роскоши не увидят иностранные партнёры. Тут главное именно твоё внутренне состояние, почувствовать себя богатым и уверенным, полномочным представителем богатой и уверенной в себе страны. Так легче торговаться будет… ведь министр его направления по сути является крутым бизнесменом, только работающим не на свой карман (ну, или не совсем на свой).
Любые лимиты расходов при подобных особых обстоятельствах пусты и только навредят делу.
Сегодня такую постановку вопроса критикуют буквально все, и патриоты, и либеральные экономисты. Хором заявляют – как этому министру не стыдно перед народом. Но он не должен стыдиться, он должен работать. А простой народ должен стремиться стать Мантуровым.
Но и должна быть соответствующая отдача. Конечно, в любом бизнесе могут быть неудачи… но, если они начинают превалировать над успехами, самое время задуматься о профпригодности госчиновника.
И уже потом делать оргвыводы, а не будоражить общественность на зарплате сказками в стиле ночей Шахерезады.
Леонид Черток