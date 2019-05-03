ОНФ – губернатору Архангельской области: Хватит катать чиновников на крутых авто!

ОНФ обратится в адрес губернатора Архангельской области Игоря Орлова с просьбой дать оценку закупке автомобиля УАЗ «Патриот» для администрации муниципального образования «Шангальское» с хромированной решеткой радиатора, охлаждаемым перчаточным ящиком и другими дорогостоящими дополнениями, из-за которых автомобиль обойдется бюджету почти в 1,2 млн руб. Это на 300 тыс. руб. дороже, чем та же машина в базовой комплектации. Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» уже направляли обращение в администрацию сельского поселения и призывали местных чиновников купить транспортное средство без излишеств. Несмотря на это, заказчик провел электронный аукцион, в котором победила единственная заявка с минимальным снижением цены.
Сам по себе факт приобретения машины УАЗ для нужд сельского поселения у экспертов ОНФ не вызвал вопросов, но общественников сильно удивило его оснащение, где более чем 50 позиций. Так, автомобиль, отвечающий высоким запросам сельских чиновников, включает опции, являющиеся элементами роскоши и свойственные только для представительского класса. Это решетка радиатора с хромированными элементами, легкосплавные диски, рейлинги на крыше, охлаждаемый перчаточный ящик, круиз-контроль, кожаная обивка сидений, а также рулевое колесо с подогревом и отделкой кожей.
«Мы предложили чиновникам отказаться от покупки автомобиля в заявленной комплектации и рассмотреть более скромный вариант, который позволит сэкономить бюджетные средства, – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Юрий Шалауров. – В поселении есть на что потратить деньги. Остается немало нерешенных проблем. Прежде всего это сбор и утилизация мусорных отходов, модернизация систем водоснабжения и канализации, увеличение расходов на освещение улиц в зимнее время года».
Очевидно, что для маленького села, где хватает нерешенных насущных вопросов, закупка авто с таким нескромным оснащением выглядит как минимум странно, уверены активисты проекта ОНФ «За честные закупки».
«Активисты ОНФ в Архангельской области направляли обращение в адрес главы администрации муниципального образования «Шангальское» с просьбой выбрать более скромную комплектацию автомобиля. Несмотря на это, буквально 24 июня заказчик провел соответствующий электронный аукцион, в котором победила единственная заявка с минимальным снижением. Считаем реакцию администрации села Шангальского неконструктивной, а закупку автомобиля в максимальной комплектации с явно избыточными свойствами – расточительной. Потому что разница между максимальной и минимальной комплектацией УАЗа «Патриот» почти полностью сравнима с годовыми бюджетными расходами данного села, например, в области пожарной безопасности. Поэтому мы обратимся в адрес губернатора Архангельской области Игоря Орлова с просьбой дать оценку данной закупке как с точки зрения эффективности расходования бюджетных средств, так и в плане оценки способности местных властей конструктивно реагировать на замечания общественных контролеров», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.