Менеджер по сертификации в Архангельске - ответственная работа за сомнительные деньги

По данным сервиса поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по сертификации в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 49 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.
Для этой работы необходимы организаторские способности специалиста, наличие наработанных связей с органами сертификации.
Успешный специалист должен обладать важными качествами:
- легко владеть основами законодательства о сертификации товаров, методикой установления вида сертификации;
- знать условия и процесс осуществления сертификации,
- уметь применять требования, которые предъявляются к оформлению документов, срокам и периодам проведения требуемых процедур,
- чувством коллективизма, мобильностью, умением проводить переговоры.
Он должен быть добросовестным, коммуникабельным и исполнительным. На рынке труда востребованность профессии и размер зарплаты – средние.