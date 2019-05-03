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В Арктику решили запустить… игроманов

Глава ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) Алексей Рахманов придумал, как привлечь в Арктику дополнительный контингент туристов. Он решил сыграть на одном из пагубных человеческих пороков – игромании.

Речь идет об элитном строительстве лайнеров для арктических круизов. Вертолетная площадка, ледокольный корпус, ледовый пояс, который позволяет вмораживаться во льды, пятизвездочные интерьеры… и к ним казино. Это, по расчетам государственного чиновника, даст дополнительный доход и привлечет тех, кто ранее совсем не интересовался ни Севером, ни белыми медведями, ни самими круизами.

Впрочем, Рахманов признает, что для этого Арктику придется объявит особой игровой зоной, и надеется на помощь правительства в таком нелегком деле.

Все это судостроитель выложил в интервью телеканалу ОТР. Он даже прикинул стоимость такого плавучего вертепа – 250-300 млн евро.

В свою очередь местные наблюдатели выдвинули свою инициативу – объявить Архангельск, как ворота в Арктику, «особой разогревочной зоной». Несколько столов для игры в сику и буру будет вполне достаточно…

(на фото: примерно так)

 

 

11 июнь 12:00 | : Экономика / Скандалы

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