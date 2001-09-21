Умелые руки по-поморски: областной конкурс "Двинской гостинец"

В Архангельской области началась работа по подготовке VII областного съезда народных мастеров и специалистов по традиционной культуре, в рамках которой традиционно пройдет конкурс на лучшее художественное изделие «Двинской гостинец». До 30 июня принимаются заявки на первый, заочный этап конкурса.
VII областной съезд и конкурс мастеров декоративно – прикладного творчества проходят летом раз в два года в различных районах Поморья. В этом году с 01 по 03 августа гостей примет Вилегодский район, село Ильинско-Подомское.
В рамках трёх дней состоятся пленарное заседание «Традиция и современность: человек, общество, культура»; творческая мастерская «История и современное бытование традиционного искусства»; выставка-конкурс на лучшее художественное изделие «Двинской гостинец; мастер-классы народных мастеров из Архангельской, Вологодской областей, республики КОМИ; совещание с руководителями культуры МО области; Широкая Ильинская ярмарка «Виледь мастеровая».
Мероприятия пройдут при поддержке Министерство культуры Архангельской области. Организаторы: Дом народного творчества Архангельской области, художественно – экспертный совет по народным художественным промыслам и ремёслам Архангельской области, Вилегодский муниципальный район.
Областной конкурс художественных изделий в этом году сменил название: «Сувенир ХХI века» стал «Двинским гостинцем». Однако, главная цель остается по-прежнему актуальной: сохранение традиционных промыслов и ремесел Архангельской области, их развитие и адаптация в современном мире.
До 30 июня продлится первый, заочный этап конкурса. Самые яркие, интересные работы будут экспонироваться на выставке – конкурсе в Доме народной культуры Вилегодского района с 01 по 03 августа 2019 года.
Для участия в конкурсе приглашаются мастера декоративно – прикладного творчества, ремесленники, творческие коллективы, отдельные художники, студии, предприятия народных промыслов, даже мастера без специального образования в возрасте от 18 лет. Оцениваются изделия-сувениры, выполненные в традиционной и авторской технике.
Компетентная комиссия, в состав которой войдут специалисты Архангельской, Вологодской областей, республики Коми, Карелии, Санкт –Петербурга оценит художественные достоинства изделия, уникальность замысла, оригинальность, отражение региональных особенностей промысла и качество исполнения.
Победителей ожидают призы и дипломы, которые торжественно вручат 3 августа во время Ильинской ярмарки «Виледь мастеровая».
Заявки (изделия) на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2019 г. по адресу: 163000, г.Архангельск, п. Ленина 1 ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» и по электронной почте pomornt@yandex.ru.
Контактный телефон-факс (8182) 21–40–42, 21-09-01.
Положение и форму заявки можно изучить на сайте ДНТ - http://dnt-arh.ru/