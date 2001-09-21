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Умелые руки по-поморски: областной конкурс "Двинской гостинец"

В  Архангельской области началась работа по подготовке VII областного съезда народных мастеров и специалистов по традиционной культуре, в рамках которой традиционно пройдет конкурс на лучшее художественное изделие «Двинской гостинец». До 30 июня  принимаются заявки на первый, заочный этап конкурса.

VII областной съезд и конкурс мастеров декоративно – прикладного творчества проходят летом раз в два года в различных районах Поморья. В этом году с 01 по 03 августа  гостей примет Вилегодский район, село  Ильинско-Подомское.  
В рамках трёх дней состоятся  пленарное заседание «Традиция и современность: человек, общество, культура»; творческая мастерская  «История и современное бытование традиционного искусства»; выставка-конкурс на лучшее художественное изделие «Двинской гостинец;  мастер-классы народных мастеров из Архангельской, Вологодской областей, республики КОМИ; совещание с  руководителями культуры МО области;  Широкая Ильинская ярмарка «Виледь мастеровая».

Мероприятия пройдут при поддержке  Министерство культуры Архангельской области. Организаторы: Дом народного творчества Архангельской области, художественно – экспертный совет по народным художественным промыслам и ремёслам Архангельской области, Вилегодский муниципальный район.
Областной конкурс художественных изделий в этом году сменил название:  «Сувенир ХХI века» стал  «Двинским  гостинцем». Однако,  главная цель остается по-прежнему актуальной: сохранение традиционных промыслов и ремесел Архангельской области, их развитие и адаптация  в современном мире.
До 30 июня  продлится  первый, заочный этап конкурса.  Самые яркие, интересные  работы  будут  экспонироваться  на выставке – конкурсе  в Доме народной культуры Вилегодского района с 01 по 03 августа 2019 года.
Для участия в конкурсе приглашаются мастера декоративно – прикладного творчества, ремесленники, творческие коллективы, отдельные художники, студии, предприятия народных промыслов, даже мастера без специального образования в возрасте от 18 лет. Оцениваются изделия-сувениры, выполненные в традиционной и авторской технике.

Компетентная комиссия,  в состав которой войдут  специалисты  Архангельской, Вологодской областей, республики  Коми,  Карелии,  Санкт –Петербурга  оценит  художественные достоинства изделия, уникальность замысла, оригинальность, отражение региональных особенностей промысла и качество исполнения.

Победителей ожидают призы и дипломы, которые торжественно вручат 3 августа  во время Ильинской ярмарки «Виледь мастеровая».

Заявки (изделия) на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2019 г.  по адресу: 163000, г.Архангельск, п. Ленина 1  ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» и по электронной почте  pomornt@yandex.ru.

Контактный телефон-факс (8182) 21–40–42, 21-09-01.
Положение и форму заявки можно изучить на сайте ДНТ - http://dnt-arh.ru/ 

   

11 июнь 11:14 | : Экономика / Культура

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