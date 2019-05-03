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Крепче за баранку держись, шофер. Обзор рынка рабочих специальностей Архангельской области

По оценке аналитиков рынка труда, в Архангельской области (да и в целом по России) все сильнее проявляется нехватка так называемого линейного персонала, говоря более доступным языком, людей труда, где высшее, а часто и просто специальное среднее образование совсем не обязательно. Виной тому и демографический кризис 90-х, и высокая текучесть кадров на рабочих специальностях.

Впрочем, на этих позициях отмечена не только текучка, по и постепенный рост заработный платы. Так, по оценке специализированного издания HeadHanter («охотник за головами») в архангельском регионе заработки быстрее всего растут у водителей и поваров.

Но и тут все непросто. От современного повара требуются санитарная книжка, умение работать в команде, профильное образование и знание технологических карт (не говоря об аккуратности, дисциплинированности и трезвости), от водителя - определенного стажа вождения, соблюдения ПДД, хорошей ориентации по городу, пунктуальности, стрессоустойчивости, а часто наличия собственного автомобиля и… смартфона.

Зарплаты стоит ожидать примерно такие (данные на первое полугодие 2019 г. по Архангельской области: водитель – 40 000 руб/мес.; повар – 31 000; администратор – 30 000; продавец – 27 500; грузчик – 23 400; оператор call-центра – 20 000.

Размышления на тему развития регионального рынка труда и преимуществе рабочих специальностей читайте в материале «Лучше иди в сварщики, сынок».

11 июнь 10:51 | : Экономика

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