Архангелогородцы задолжали за воду без малого 300 млн. рублей

По состоянию на 1 июня 2019 года общая задолженность всех категорий потребителей за услуги, оказанные ООО «РВК-центр», составляет 286 млн 561 тысяч рублей. Из них 104 млн рублей – долги юридических лиц и организаций города Архангельска.
Наибольшая сумма задолженности за услуги водоснабжения у Северного (Арктического) федерального университета – 8,3 млн рублей. При этом просроченная задолженность составляет 6,6 млн рублей. Кроме этого, университет должен свыше 12,5 млн рублей за техприсоединение объектов вуза к сетям «РВК-центр».
– Мы проводим целенаправленную работу по взысканию задолженности за оказанные услуг со всеми категориями абонентов. Что касается САФУ, то нами подготовлены и направлены претензионные письма, ведутся переговоры о погашении задолженности. Надеемся, что в ближайшее время руководство вуза примет решение о перечислении средств на выплату долга, – подчеркнул коммерческий директор ООО «РВК-центр» Алексей Марков.
Также в числе крупных должников ООО «ЖЭУ №1» (свыше 6,1 млн рублей) и ООО «Управляющая жилищная компания» (более 2,7 млн рублей).
«РВК-центр» напоминает, что оплата услуг компании – основной источник финансирования работ по поддержанию надежности городской системы водоснабжения и водоотведения. От своевременного поступления платежей зависят объемы работ по модернизации сетей и улучшение качества услуг предприятия.