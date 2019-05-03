«Аквилон Инвест»: В июне - бесплатная чистовая отделка

В июне холдинг «Аквилон Инвест» предлагает особые условия для приобретения квартир в Архангельске* и Северодвинске**.
До 30 июня холдинг «Аквилон Инвест» предлагает при приобретении квартиры в новых жилых комплексах – чистовую отделку в подарок, или скидку до 500 тыс. рублей.
Покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», элегантный темный «Шоколад» или скандинавский стиль «Графит». При покупке квартиры стоимость дозаказа чистовой отделки при 100% оплате или ипотеке. Чистовая отделка включает в себя: отделку потолка, стены — оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники.
В таком варианте квартира полностью готова для проживания. Заказ отделки возможен в одном из трех цветовых решений на выбор: «Ваниль» выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле — сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Шоколад» — в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком. «Графит» — отделка жилых помещений и кухни выполнена в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов — сочетание мягких оттенков серого с белым.
Кроме того, купив квартиру в ЖК «Триумф-2» в июне клиент получает в подарок полную чистовую отделку.
Также скидка в 40% предоставляется при приобретении машиноместа в паркингах жилых комплексах «Империал» (2-я очередь, 0-й этаж), «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» и паркинге «Олимп». Скидка в 30% - при покупке машиномест жилых комплексах «Империал» (2-я очередь, 1-3-й этаж), «Зеленый квартал» (1-я очередь) и паркинге «Юпитер»***.
А при покупке пентхауса площадью 199 кв. м на 25-м этаже в ЖК «Империал» (2-я очередь) клиент получает паркинг в подарок, приобретая три других пентауса – скидку в 50% от стоимости машиноместа****.
Напомним, что сейчас холдинг строит в Архангельске, Северодвинске Санкт-Петербурге и Москве 16 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 7-ми новых жилых комплексов в Архангельске и Северодвинске площадью порядка 120 тыс. кв. м.
*Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков , сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитывается исходя из площади квартиры 83 м.кв. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «ЖилСтрой». Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенного в Октябрьском территориальном круге г.Архангельска в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков , сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитывается исходя из площади квартиры 84 м.кв. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru ***Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
****Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Официальный продавец: ООО «Аквилон Недвижимость».