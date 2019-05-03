300 услуг для бизнеса, или Набережная Архангельска, какую вы еще не знаете

В ЖК «Омега Хаус», возведенном холдингом «Аквилон Инвест» в рамках проекта комплексной застройки набережной Северной Двины и сегодня открылся Центр поддержки предпринимательства.
Открытия Центра оказания услуг прошло в рамках 21-й областной конференции малого и среднего бизнеса. В нем приняли участие губернатор Игорь Орлов, глава Архангельска Игорь Годзиш, члены регионально правительства и представители предпринимательского сообщества. Проект был реализован Агентством регионального развития при поддержке холдинга «Аквилон Инвест». Новый Центр разместился на первых этажах ЖК «Омега Хаус» - лучшего регионального жилого комплекса России.
- Получив предложение Агентства, мы поддержали этот важный для нашего региона проект. Все ремонтные работы были завершены за три месяца. В итоге получился современный Центр, призванный решать задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в нацпроекте по поддержке предпринимательства. Малый и средний бизнес является двигателем экономики региона. Поэтому развитие нашей области во многом зависит от частной инициативы, от успехов таких целеустремлённых, трудолюбивых, настойчивых людей как наши предприниматели. Кроме того, стимулирование данного сектора экономики позволяет увеличить налоговую базу местных бюджетов, решает проблему занятости населения. Также, бизнес реализует многообразные социальные проекты, - подчеркнул председатель комитета по инвестициям, собственности и предпринимательству областного Собрания Александр Фролов.
На первых этажах ЖК «Омега Хаус» на набережной Северной Двины, 71 в самом центре столицы Поморья на площади более 2 тыс. кв. м разместилась вся необходимая инфраструктура для оказания помощи малому и среднему бизнесу: здесь есть конференц-зал, переговорные, коворкинг-помещения, места для работы на компьютерах. Центр работает в режиме «одного окна», что позволяет предпринимателям значительно сэкономить время при оформлении государственных и муниципальных услуг, а также кредитных продуктов в рамках комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства по бизнес-ситуациям. Всего здесь можно получить свыше 300 услуг – от оформления открытия нового дела, до организации экспортных поставок готовой продукции.
- Мы совершенствуем систему взаимодействия между властью и предпринимательским сообществом. И этот Центр станет новой точкой притяжения и сотрудничества. Считаю, что он сделан на европейском уровне, с использованием современных технологий с точки зрения логистики и насыщенности оборудованием. Он будет комфортным и востребованным предпринимателями. Это место выбрано правильно, оно является традиционным центром деловой активности Архангельска и сейчас приобретает современный облик. Что касается благоустройства набережной, у нас есть масштабные планы по реконструкции набережной и вместе с городской властью мы будем это делать, - отметил губернатор Игорь Орлов.
Напомним, что комплексная застройка набережной Северной Двины, осуществленная холдингом «Аквилон Инвест» получила самые престижные архитектурные награды страны: Российскую национальную архитектурную премию Союза архитекторов РФ «Хрустальный Дедал», Гран-при фестиваля «Зодчество’18» и «Золотой диплом» в номинации «Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы». Центр DELTA и гостиница мирового бренда «Novotel» задали новые стандарты в индустрии гостеприимства в Архангельске. Он стал лучшим региональным бизнес-центром России и получил диплом I степени смотра-конкурса Международной ассоциации Союзов архитекторов. На его базе можно проводить форумы, бизнес-конференций, научные семинары и презентации как регионального, так федерального и международного уровня. Кроме того, это стимулирует увеличение потока иностранных туристов. К услугам гостей – самый большой в Архангельске ресторан REKA, который может трансформироваться в зал для проведения мероприятий, конференций и банкетов, 2 конференц-зала, интернет-зона, где можно будет бесплатно поработать на компьютерах Apple iMac и бесплатный Wi-Fi, а также фитнес-центр с большим выбором тренажеров и SPA-салон с современным оборудованием. Комплекс может быть использован для проведения мероприятий в соответствии с техническим райдером Служб протокола первых лиц государства.