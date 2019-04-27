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"У них тоже мусора полно!". Архангельские чиновники изучают норвежскую коммуналку

Заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин и руководитель РВК-Центра Михаил Иванов находятся с рабочим визитом в норвежском городе-побратиме Тромсе.

Главная цель поездки – знакомство с системой водоснабжения и водоотведения, а также с принципами сортировки и утилизации твердых бытовых отходов.

Представители Архангельска уже посетили ряд водоочистных станций, станцию водоподготовки, ряд канализационных насосных станций, компанию «Remiks», занимающуюся сбором, сортировкой и сжиганием мусора, а также крупнейшие центры города, куда горожане самостоятельно доставляют мусор для утилизации.

- В рамках диалога с норвежскими коллегами обсуждаются вопросы как организационного, юридического, так и практического характера. Обмен опытом позволит нам взять лучшие практики на вооружение, - отметил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

27 май 12:16 | : Экономика

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