Машинист башенного крана в Архангельске - высоко сижу, рано ухожу, но получаю средне

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, машинист башенного крана в Архангельске в среднем получает 38 000 рублей, что несколько подрывает престиж рабочих профессий, о чем сегодня часто говорят специалисты кадровых агентств. Одновременно, такие же машинисты (не путать с участниками известной рок-группы!) в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 55 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 37 000 рублей, в Сыктывкаре – 40 000 рублей, в Петрозаводске - 39 000 рублей в месяц.
Специфика профессии:
Для того, чтобы работать машинистом башенного крана, нужно знать основы геометрии и физики, и не бояться высоты. Одно резкое движение может привести к аварии, поэтому к работе крановщика нельзя допускать нервных людей.
Важным критерием будет состояние здоровья. На ежегодном медицинском осмотре тщательно обследуют каждого работника. Исключена работа на кране тех, кто страдает различными заболеваниями вестибулярного аппарата. Для тех, кто носит очки, страдает гипертонией, болезнями опорно-двигательной системы и заболеваниями нижних конечностей, — данная специальность тоже не вариант. Машинист должен обладать хорошим глазомером и развитой координацией движения.
Все-таки работа машиниста крана достаточно тяжелая, а также грязная и пыльная. Сварочные аэрозоли, вибрация, высота, шум более 90 децибел — все это негативно влияет на организм, поэтому работник имеет дополнительные дни отпуска и право, при стаже более 15 лет, уйти на пенсию раньше положенного срока. А еще действует ежегодная переаттестация.
В процессе работы категорически запрещается перемещение людей на специальном крюке крана, не разрешается допуск посторонних лиц, а также управление грузоподъемной машиной без разрешения администрации.
Перед началом работы нужно досконально проверить устройства, заземление, занести запись о исправности оборудования, смазать механизмы, следовать показаниям приборов и сигнальным жестам стропальщика. Работа очень ответственная, так как всю смену вы проводите в тандеме с механизмами и людьми.
Главная сложность профессии заключается не в управлении тяжелыми рычагами, а в управлении своим внутренним состоянием. Каждый раз, прежде чем сесть за управление краном, нужно привести свой настрой в порядок — машинист должен быть собранным и сосредоточенным! Бывали несчастные случаи, поэтому работающие всегда должны быть максимально сконцентрированными и иметь быструю реакцию. Важно, чтобы машинист обладал такими качествами, как стрессоустойчивость и дисциплинированность.