«From my heart». Виталий Мутко решил помочь Архангельску

Зампред российского правительства, бывший главный спортивный босс страны и знаток английского языка Виталий Мутко анонсировал 5 миллиардов из госбюджета для завершения долгостроев в регионах.
В этот список, наряду Мурманской, Амурской, Новгородский, Карелией, Коми, попала и Архангельская область
Виталий Мутко (без переводчика): «У нас есть 26 субъектов, где есть от одного до пяти домов, где нарушены права дольщиков. На их достройку нужно девять миллиардов рублей. Мы сейчас дали поручение подготовить поправку к корректировке бюджета, и не исключаю, что для этого мы докапитализируем Фонд защиты прав дольщиков и дадим ему право вместе с субъектами достроить дома».