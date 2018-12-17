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«From my heart». Виталий Мутко решил помочь Архангельску

Зампред российского правительства, бывший главный спортивный босс страны и знаток английского языка Виталий Мутко анонсировал 5 миллиардов из госбюджета для  завершения долгостроев в регионах.

В этот список, наряду Мурманской, Амурской, Новгородский, Карелией, Коми, попала и Архангельская область

Виталий Мутко (без переводчика): «У нас есть 26 субъектов, где есть от одного до пяти домов, где нарушены права дольщиков. На их достройку нужно девять миллиардов рублей. Мы сейчас дали поручение подготовить поправку к корректировке бюджета, и не исключаю, что для этого мы докапитализируем Фонд защиты прав дольщиков и дадим ему право вместе с субъектами достроить дома».

15 март 12:45 | : Экономика

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