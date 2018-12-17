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Повар в Архангельске - горячая работа за маленькие деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, Повар горячего цеха в Архангельске в среднем получает 20 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 37 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 30 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 19 000 рублей, в Сыктывкаре – 21 000 рублей, в Петрозаводске -  20 000 рублей в месяц.

Впрочем, наблюдатели уточняют – речь идет о рядовом поваре у плиты. Зарплата же шеф-повара в Архангельске начинается с 60 000 руб.

Советы по поиску работы и построению карьеры от SuperJob

Резюме повара

«Опыт работы» — раздел, особенно интересный потенциальным работодателям. Вам необходимо внести в соответствующие поля даты начала и окончания работы, должность, справочные сведения о компании-работодателе, а также краткий список основных обязанностей и достижений. 

Перед вами пример того, как повар может сформулировать свои обязанности в резюме.
— Ежедневно готовил по 50 горячих блюд (русской, европейской, азиатской кухни) в соответствии с технологическими и калькуляционными картами ресторана без задержек и нареканий, о чем свидетельствуют многочисленные благодарности от гостей ресторана.
— Еженедельно осуществлял контроль за сроком годности и условиями хранения продукции. Контролировал поступление товаров в согласованном количестве. Добился снижения цен у поставщиков, благодаря чему ежемесячная экономия составила 20%.
— Оказывал помощь на других участках кухни при большой загруженности ресторана, что позволяло сокращать время подачи блюд на 10—15%.
— Разработал 2 новых рецепта, которые прошли согласование и были внесены в сезонное меню.
— Принимал участие в разработке банкетного меню из 25 блюд, которое было одобрено заказчиком без замечаний и принесло прибыль за месяц 500000 рублей. 
— Разработал диетическое меню, которое позволило повысить лояльность гостей и увеличить количество постоянных посетителей в 2 раза.

Даже если у вас очень большой кулинарный опыт, не стоит слишком погружаться в прошлое: достаточно назвать 3—4 места работы или рассказать о последних 10 годах стажа. Каждое место работы описывайте отдельно.

В блоке «Ключевые навыки» нужно перечислить то, что делает вас профессионалом, — ваши главные умения. Для повара актуальны:
— уверенное знание технологического оборудования и процессов приготовления блюд;
— умение разбираться в качестве и свежести мяса, рыбы, овощей и фруктов;
— знание способов сокращения потерь и сохранения питательной ценности продуктов при их тепловой обработке;
— навыки приготовления блюд русской, европейской, кавказской, азиатской кухни;
— знание правил Санэпиднадзора;
— умение быстро и точно на глаз определять нужное количество жидкости, сыпучих продуктов, специй;
— наличие действительной медицинской книжки;
— знание компьютерных программ Word, Excel, R-Keeper.

Обязательно заполните поле «Достижения» — кратко, но конкретно опишите то, чем вы гордитесь. По возможности используйте цифры — это добавит вам убедительности. Например: «Два раза становилась победителем районного конкурса поваров в номинации "Горячие блюда"»; «За время моей работы шеф-поваром ресторан вышел в топ TripAdvisor г.Вологды».
Поле «Дополнительные сведения» предназначено для прочей информации, имеющей значение для желаемой должности. Рекрутера наверняка заинтересует, что ваши личные качества помогают вам в повседневной деятельности: «Энергичность и физическая выносливость помогают мне сохранять высокую производительность труда в течение всего рабочего дня». Для повара важны обучаемость, внимательность, аккуратность, дисциплинированность, ответственность, исполнительность, креативность, активность. Обладаете какими-то из перечисленных качеств? Внесите это в резюме.

Рекомендуем добавить к резюме повара портфолио с фотографиями приготовленных вами блюд.

Желаем вам удачи в поиске работы!  

15 март 08:30 | : Экономика

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