Рост доходов региональных бюджетов замедлится до 6–7%

В текущем году рост доходов региональных бюджетов будет более сдержанным относительно 2018 года, заявил первый замминистра финансов России Леонид Горнин в интервью «РИА Новости». Он предполагает, что рост может составить 6–7%.
«У нас не будет таких эффектов от конъюнктурных налогов, особенно по налогу на прибыль, рост по которому в этом году был больше 20%. Но доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, на мой взгляд, в целом должны будут вырасти на 6–7%»,— сказал первый замминистра.
Также он добавил, что в 2018 году рост налоговых и неналоговых доходов регионов составил 14%, (10,2 трлн руб.). «Абсолютно точно есть источники покрытия всех расходов, которые предстоят регионам»,— отметил первый замминистра. Господин Горнин добавил, что на реализацию нацпроектов в 2019 году регионы получат около 560 млрд руб. дополнительных средств. «Такого темпа роста межбюджетных трансфертов я не помню за последние 20 лет»,— добавил он.
Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило, что впервые с 2007 года суммарный итог исполнения региональных бюджетов в 2018 году сложился в совокупный профицит в 492 млрд руб. Также выросло количество «профицитных» регионов с 45 в 2017 году до 70 — ни обеспечили совокупный профицит в 551 млрд руб. (в 3,6 раза больше, чем в 2017 году).
Источник kommersant.ru