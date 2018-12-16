Дизайнер интерьеров в Архангельске - больше из любви к прекрасному, чем за деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, дизайнер интерьеров в Архангельске в среднем получает 35 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 65 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 53 000 рублей в месяц.
У представителя этой профессии из Вологды средняя зарплата составляет 34 000 рублей в месяц, в Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 37 000 рублей, в Петрозаводске - 36 000 рублей.
О специфике профессии: Чем же занимается дизайнер интерьеров? Он «миксует» предметы, мебель, произведения искусства, материалы и цвета между собой. Дизайн интерьера – это настоящее искусство, и человек, который умеет его «выдумывать», знает, как управлять людьми, их психологию и вкусы, подсознательные установки. Он умеет создать определённую атмосферу, понимает, как сделать так, чтобы человек почувствовал себя в помещении комфортно.
Какие обязанности ложатся на плечи дизайнера интерьера? Пока специалист неопытен, он наверняка пойдёт работать в дизайн-студию. Там его ждёт работа в команде других специалистов, где они будут вести какой-либо проект. Далее, когда дизайнер наберётся опыта, он сможет вести проект самостоятельно и даже открыть свою студию дизайна.
Благодаря развитию интернета находить клиентов и развивать своё дело можно через социальные сети. Или, например, искать работу через биржи фриланса. Зарплата будет зависеть от опыта и мастерства.