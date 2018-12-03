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«Аквилон Инвест» рассматривает планы по использованию природного газа для теплоснабжения новых жилых комплексов

За 15 лет работы на строительном рынке в Архангельске и Северодвинске холдинг «Аквилон Инвест» построил порядка 50 жилых комплексов. При этом изначально не рассматривался вариант установки газовых комфорочных плит и использования сжиженного бытового газа.  

- Главная причина – экономическая, поскольку проложить электрокабель для подключения электроплит в квартирах – значительно дешевле, чем прокладывать внутридомовые газовые сети, а также построить наружные сети и хранилища для сжиженного газа. Кроме того, отсутствие газовых плит, несомненно, повышает безопасность жилого здания и снижает расходы на его последующую эксплуатацию и обслуживание, - отметил Алексей Попков, генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».  

В тоже время с прокладкой магистрального газопровода Нюксеница – Архангельск появилась возможность использовать природный газ для нужд отопления и горячего водоснабжения. Современные технологии и инженерные проектные решения, позволяют делать индивидуальные газовые котельные для отдельных жилых домов, в том числе и многоквартирных жилых комплексов. Такие варианты по использованию природного газа холдинг «Аквилон Инвест» рассматривает для своих перспективных объектов в Северодвинске, в рамках плана газификации города.  

Напомним, что в 2018 году в городе корабелов холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию ЖК «Шоколад» на ул. Железнодорожной и ЖК «Атмосфера» на о. Ягры. Ведется строительство 2-й очереди ЖК «Парус» на пл. Пашаева. В новом году помимо 2-й очереди ЖК «Nordica» начнется возведение 2-й очереди ЖК «Клевер» на пр. Беломорский.  Также в портфеле холдинга в Северодвинске проект нового микрорайона  площадью порядка 50 тыс. кв. м.

  

29 январь 10:19 | : Экономика

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