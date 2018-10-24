"Лучше было, если бы все развалилось?". Мнение экспертов о реконструкции пивзавода Суркова в Архангельске

Только частные инвестиции сделали возможным сохранение объекта культурного наследия – а затем и его приспособление для современного использования.
Признанный объектом культурного наследия в 1987 году комплекс зданий на ул. Попова более 25 лет не эксплуатировался, а сами объекты не были даже законсервированы. Большая часть конструкций оказалась в аварийном состоянии. Только в мае 2014 года у пивзавода появился ответственный собственник - компания «СтройТехнология», входящая в состав строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон-Инвест», а городской бюджет получил 34,2 млн. рублей.
Был предложен вариант решение чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по восстановлению разрушающегося памятника промышленной архитектуры регионального значения. Проект прошел историко-культурную экспертизу Министерства культуры РФ и получил положительное заключение Управления государственной экспертизы Архангельской области. Свое мнение о поведении первого этапа воссоздания памятника высказали известные архангельские краеведы и представители общественности.
Дмитрий Мацегора, реставратор автомобилей, краевед:
– «Ай гады, ай подонки, ай сволочи»... Круче было бы, если бы завод развалился сам, к чертовой матери? Забавней всего читать гневные комментарии индивидуумов, которые в принципе не представляют себе сложность масштабных реставрационных работ. Знаю по своему печальному опыту: иногда внешне достаточно благополучный объект держится вообще непонятно на чем. Была у меня такая история с одним старым автомобилем. Внешне – более-менее, но для перекраски и мелкого, как думалось, восстановления машину надо было подразобрать. Оказалось, что целостность конструкции держалась в основном на краске, шпатлевке и застарелой дорожной грязи. Начали чистить – решето! Так вот, я думаю, и с заводом та же история. Оно, зданьице, вроде стоит, но только нагрузку нести более не в состоянии, ибо профукали – раньше надо было чинить-то. Все, как в присказке: боржоми пить поздно. Теперь надо убирать отгнившее и отстраивать заново. На предмет того, что же застройщик собирается делать внутри отстроенного объекта, так по мне все что угодно, хоть портянками пусть торгуют, лишь бы объект жил, а не торчал гнилым зубом посреди города.
Сергей Терентьев, директор музея АМИ им. Воронина:
– Почему столько шума из-за пивзавода Суркова?! Это типичный пример фабрично-заводской архитектуры конца ХIХ – начала ХХ вв. В центральной России в каждом городе таких зданий – десятки. С бурным развитием промышленности в конце позапрошлого века в похожем стиле строились фабрики и заводы, жилье для рабочих. Да, для Архангельска это уникальный объект. Но исторически Архангельск – деревянный город. Был. Чем и отличался от других российских городов. Чего страдать? Дмитрий Мацегора абсолютно прав. Вспомните, что четверть века здание пивзавода не эксплуатировалось и не ремонтировалось. И никому до этого дела не было. Ждали, когда рухнет. Ничего не сделали. Но стоило серьезному застройщику взяться за реставрацию, и началось...
Евгений Тенетов, директор Северного морского музея:
– На мой взгляд, тот проект реконструкции зданий бывшего пивзавода, который предлагает «Аквилон Инвест», – единственный реальный шанс сохранить внешний исторический облик завода или того, что от него осталось. Да, возможно, идеальным был бы вариант детальной исторической реставрации, но время для этого давно упущено, здания фактически руинированы – почти сто лет нещадной промышленной эксплуатации, а потом еще почти 30 лет жуткого запустения сделали свое дело. Такова объективная реальность: корпуса надо либо сносить и забыть о них навсегда, либо спасти их частично, с возможным сохранением исторических объемов. Если так стоит вопрос, я – за второй вариант.
Владислав ДРЕКО, краевед, создатель паблика «Архангельск: архитектура и градостроительство» «ВКонтакте»:
– В происходящем с пивзаводом Суркова можно выделить множество аспектов: технический, экономический, социальный, культурный, ценностный... Причем все они взаимосвязаны. В данном случае выдалась хорошая возможность обратить внимание на аспект ценностный. Что для нас представляет ценность в памятнике? Фасады, стены, отдельные кирпичи? На мой взгляд, ценность «данных конкретных» стен и «данных конкретных» кирпичей выглядит весьма призрачной. Если вместо одних будут возведены другие такие же стены по той же технологии и с использованием таких же материалов – они уже не будут представлять ценности? Разумеется, новые стены «не помнят». Но это уже что-то из области мистики. Что же представляет ценность? Знания. Знания как истории здания и его назначения, так и технологии его возведения, производства материалов, принципа его работы. Эти знания, выражаясь экономическим языком, позволяют воспроизводить основные фонды. Как и сохранять преемственность строительных технологий. Если мы будем заниматься только сохранением объектов как таковых, не уделяя должного внимания технологиям, что возможно только на практике, мы просто не будем развиваться. Это ни в коем случае не объясняет и не оправдывает нарушения в производстве работ и произвольный снос зданий. Если такое было допущено – ответственность должна быть неминуема. Но как бы то ни было, сейчас у строителей есть реальный шанс продемонстрировать свои знания и умения. Если им удастся реализовать проект – это будет высший пилотаж, действительно ярчайший пример реального сохранения исторической памяти через действие. Если же не удастся – это будет свидетельствовать о серьезнейшем упадке в строительной отрасли. Не как в отрасли экономики, а как в отрасли технических знаний.
Игорь Кысин, создатель сайта «Старый Архангельск», краевед:
– В Интернете существует целая плеяда «экспертов диванного класса». Зачем вникать в суть вопроса, если легче бегать по просторам Сети и кричать, что все дураки. Таким образом можно прослыть в определенных кругах человеком, который единственный работает. Такой шум в Сети был в случае с бывшей трамвайной подстанцией на Суворова, Ильинским храмом, флигелем Архиерейского дома, а теперь и пивзаводом. Честно говоря, я думал, что завод не вернуть, что власти ждут, когда он сам рухнет, или его ожидает участь шхуны «Запад». Даже продажа объекта в частные руки не добавила мне оптимизма. Но то, что происходит сейчас, вселяет надежду, что наши дети смогут полюбоваться пивзаводом, каким он был, не только на открытках.
Кому какое дело, что разместят на этой территории? Это будет решать собственник. Почему? Потому, что он единственный, кто решился засунуть свою голову в хомут закона с одной стороны и общественного мнения – с другой.
Напомним, что проектом определены те объекты, которые подлежат сохранению. При этом используется и такой метод, как воссоздание аварийных элементов, которые невозможно восстановить. Собственно архитектурный облик зданий – внешние стены главного и солодовенного корпусов сейчас укреплены с помощью специальных металлоконструкций, предназначенных для сохранения фасадов со стороны ул. Попова и наб. Северной Двины. Они представляет собой ферму, состоящую из швеллеров и уголков, и обеспечивают фиксацию стен здания. Также выполнено погружение винтовых свай длиной 6 м под удерживающие конструкции главного корпуса. Проведена подготовка по усилению фундамента солодовенного корпуса с помощью буронабивных свай. Для обеспечения безопасности проведения работ выполнена частичная разборка аварийных строений. Во время разборки аварийных элементов зданий была проведена фотофиксация, свидетельствующая о том, что строительные материалы практически не подлежали восстановлению.
- Ряд конструкций ансамбля «Пивоваренный завод Суркова А.Ю.» подлежал демонтажу в соответствии с документацией по проведению противоаварийных работ, – пояснила руководитель Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко. – Из-за многолетнего вымокания и промораживания кирпича обширные участки стен со стороны набережной Северной Двины находились в полуобрушенном состоянии, что представляло угрозу и не давало возможности докомпоновать кладку. Об этой ситуации нам стало известно еще в декабре 2018 года, после чего были незамедлительно запрошены объяснения у представителей организаций авторского и технического надзора, подрядчика и заказчика.
Сейчас проводится корректировка проекта противоаварийных работ с учетом рекомендаций специалистов Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области. Кроме того, проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность технического состояния и надежности конструкций соседних зданий. Прежде всего, это относится к дому на ул. Попова, 1 – бывшему особняку А. Суркова, где сейчас размещается муниципальная школа искусств №42 «Гармония», который из-за стесненных условий городской застройки расположен в непосредственной близости от места проведения работ. В соответствии с действующим законодательством, по заданию застройщика, в составе проекта разработаны Мероприятия по защите охраняемого объекта культурного наследия, обеспечивающие его сохранность при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода А. Суркова.
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий были возведены уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. В итоге, только частные инвестиции сделали возможным сохранение объекта культурного наследия – а затем и его приспособление для современного использования.