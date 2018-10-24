"И шторм мы выдержали". Глава Северодвинска подвел итоги 2018 года

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Вчера в большом зале городской администрации состоялась пресс-конференция главы Северодвинска. Она была посвящена итогам 2018 года и планам на 2019-й.
- Начну с того, что мы достойно отметили юбилейную дату. За этот год прошло много ярких значительных мероприятий, посвящённых 80-летию Северодвинска, - сказал Игорь Скубенко.
Празднование юбилея города, выборы Президента РФ и в областное Собрание депутатов глава муниципалитета назвал самыми важными событиями этого года.
Игорь Скубенко подчеркнул, что в 2018 году была проведена серьёзная работа по привлечению в Северодвинск инвестиций. Подписано соглашение с агентством стратегических разработок, на основании которого наш город получит софинансирование из областного и федерального бюджетов на реализацию инвестиционных проектов. Среди них - реконструкция моста через Никольское устье, строительство окружной дороги (соединение улиц Окружной и Юбилейной), а также строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе.
- Одним из важнейших событий считаю то, что заявка от Архангельской области на создание детского технопарка «Кванториум» прошла отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета. К этому проекту мы приступим в 2019 году, на его реализацию заложены также средства и местного бюджета, - добавил глава города.
Он вспомнил о завершении строительства социального дома на улице Ломоносова, 38 - в декабре первые жильцы получили ключи от новых квартир. Строительство социального жилья за счёт местных средств продолжится в 2019 году, уже определён подрядчик, который спроектирует и построит дом на пересечении Беломорского проспекта и улицы Советской.
В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» в уходящем году благоустроены четыре двора, парк культуры и отдыха, также завершён первый этап строительства аллеи Молодёжи. Общая сумма вложенных средств составила 42,6 миллиона рублей.
- Горожане, думаю, заметили, что идёт планомерная замена светильников на городских улицах. Уже заменено освещение на белый свет на проспекте Ленина, улицах Гагарина и Капитана Воронина. Эта программа запланирована на три года, - сказал Игорь Скубенко.
Глава города отметил, что в 2018-ом импульс к развитию получили частные детские сады и летние лагеря. Они получили субсидирование наравне с муниципальными дошкольными организациями.
- Уходящий год запомнился нам ещё и августовским штормом. Считаю, что все службы оперативно справились с его последствиями - нашему городу досталось больше всех. Вместе с тем, мы сделали выводы: пересмотрели подходы по обслуживанию тополей, занялись модернизацией системы электроснабжения, - отметил он.
Глава города также остановился на дальнейших планах развития Северодвинска на перспективу.
Игорь Скубенко поздравил журналистов с наступающим Новым годом и выразил уверенность, что в 2019 году намеченные планы обязательно сбудутся.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)