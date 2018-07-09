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Открытие ТЦ «Империал» запланировано в конце года

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» предлагает коммерческие площади нового формата в торговом центре «Империал».
 
- Сейчас в ТЦ остались последние свободные площади и у покупателей есть уникальный шанс успеть приобрести их буквально накануне открытия торгового центра. Для инвесторов доступна как покупка, так и аренда помещений. Мы предлагаем комфортные условия: беспроцентную рассрочку или коммерческую ипотеку, - отметил заместитель ди⁠ректора по проектам коммерческой недвижимости холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков.
 
Условия можно уточнить по телефону 65-00-08, видео посмотреть по ссылке   https://www.youtube.com/watch?v=1S1H4Zb53zA
 
ТЦ «Империал» - один из интересных девелоперских проектов, реализуемых в Архангельске. Четыре этажа общей площадью 4500 кв. м в здании одноименного жилого комплекса, построенного в самом центре Архангельска – на перекрестке ул. Воскресенской и пр. Обводный канал. Первая жилая высотка в столице Поморья отлично расположена не только для комфортного проживания, но и для ведения бизнеса. Высокий автомобильный трафик – до 50 тыс. автомобилей в сутки, удобные проездные пути, гостевой паркинг на 110 машин и большой поток пешеходов – гарантии того, что торговые точки самого разного формата не будут испытывать недостатка в клиентах.
 
Внутренняя отделка торгового центра выполнена в современном стиле профессионалами в области дизайна – компанией NEW GRADE. В центре зала «Империала» – атриум, визуально расширяющий пространство и придающий то самое свободное «чувство воздуха». Переходы между этажами снабжены эскалаторами. Отделку, инженерное и техническое обеспечение помещений, включая внутреннее остекление, берет на себя девелопер. После наполнения и сдачи объекта комплексное обслуживание ТЦ будет осуществлять профессиональная управляющая компания холдинга «Аквилон Инвест».

- Нарезка торговых площадей в «Империале» производилась по самым современным стандартам с учетом требований и рекомендаций консультантов в сфере торговли, в частности правил товарного соседства. У торгового центра уже есть ряд якорных арендаторов, в числе которых гипермаркеты «Пятерочка» и «Галамарт», меховой салон «РИО», – подчеркнул заместитель ди⁠ректора по проектам коммерческой недвижимости холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков
 
В новом проекте удалось совместить слагаемые успешной торговли. Ставка сделана, прежде всего, на комфорт для будущих покупателей. Перекресток ул. Воскресенской и пр. Обводный канал давно признан экспертами центром оживленной торговли, где уже успешно работают десятки предпринимателей: ежедневно здесь делают покупки тысячи горожан и гостей города. ТЦ «Империал», расположенный на первой линии, в окружении новостроек и крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Архангельска, как нельзя лучше дополнит этот район.

 

24 октябрь 15:46 | : Экономика

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