"Макарошка" из Саратова. Бывшая учительница подставила весь чиновничий класс

Мы проживаем скандальное время. То телезвёзды (для быдломассы), вчера ещё представлявшие из себя идеальную пару, начинают друг у друга из горла рвать совместно нажитые миллиарды. То звёзды российского футбола ни с того ни с сего накинутся со стулом наперевес на некое нацменьшинство, которое на их беду окажется чиновником федерального уровня, а не торговцем экзотическими соленьями с рынка. То министерскую даму развезёт на откровенность… где то ли глупость, то ли подлость, то ли пошлость.
Помните песенку – «Люблю я макароны»? Смешно, когда её поёт Макаревич в белом поварском колпачке. Вкусно, когда это паста, и её готовят с подливкой из белых грибов в итальянской траттории соответствующего уровня. И отвратительно, когда питаться ими советует чиновница регионального уровня. Советует не всем, а только тем, у кого ни на что большее денег не хватает. Не лентяям, даже не безработным… пенсионерам.
Кстати, именно вынужденная диета из макарон и хлебы приводит к той нездоровой полноте, которую многие принимают за последствие обжорства.
Тут ещё важно, каким тоном говорить. Помню телепередачу из первой половины 90-х, в которой давались практические советы, как выжить на пособие по безработице или стипендию. На первое предлагалось копеечное суп-письмо, их ещё можно было найти в сельских магазинах. На второе – жареную картошку, которую можно накопать на полях, чуть припорошённых осенним снежком. Причём жарить её на растительном масле, собственноручно полученном из подсолнечного жмыха, выпрошенном на проходной соответствующего маслозаводика. И на десерт самый шик – яблочное вино из перезревшей падалицы с добавление минимума сахара. В конце имелся совет, как самому испечь лепешку… выходило реально дешевле хлеба.
Так вот, эти советы давались сочувственным тоном… не привыкать к такому рациону, но пережить трудные времена, которые могут случится у каждого. Тогда жили непросто, но с надеждой на вкусное капиталистическое будущее. Я, так точно.
Теперь разберём инцидент с саратовским министром. Чиновница, отвечающая за труд и занятость в своём регионе, соответственно, и за их достойную оплату, на камеру заявляет, что пенсионер может запросто прожить на 3.5 тысячи в месяц. Просто надо жить… по средствам и без разносолов. Для этого просто надо питаться… «дешёвой» курицей, сезонными овощами, «макарошками»… а запивать всё кефиром.
По-моему, эта дама не была в магазине со времён перестройки (а как выглядит!), когда кефир стоил 16 копеек за бутылку, при нынешних ценах на него одного отпущенных денег не хватит. Впрочем, чему удивляться… эти люди просто не ходят по магазинам. В конце 90-х я ездил с одной такой на «случайную» встречу с её избирателями в сетевом супермаркете, так она искренне поразилась богатству ассортимента – «и чем только люди недовольны… у них же всё есть!». А вспомните как Путин несколько лет назад с удивлением рассматривал новую для него пятитысячную купюру, хотя она до этого уже полгода имела свободное хождение. Потом над сериалом «Брежнев» смеёмся, как выживающий из ума генсек в сельпо зашёл… тьфу.
Теперь по моментам. Про дешёвую куру госпожа министр труда говорила назидательно стервозным тоном, а предложение провести эксперимент выживаемости на себе самой с гневом отвергла – мне не по статусу (к статусу мы ещё вернёмся).
Полез в поисковик без особой надежды на успех… но за несколько прошедших дней эта саратовская Наталья Соколова стала настолько популярна, что её биография так и гуляет по интернету. Ну, так и знал – девочка выросла в заштатном городке Вольск и 15 лет отработала простым преподавателем педколледжа. В самые, что ни на есть, скудные годы… только представьте, какая зарплата у неё там было, и с какой регулярностью её выплачивали. И только потом полезла по всем ступенькам в политику, начиная с помощницы депутата… почувствовала золотую жилу.
С одной стороны, мне Наталью искренне жалко, интересная внешне женщина провела лучшие молодые годы буквально на подсосе (не в эротическом смысле). Однако с другой, её фиаско было предопределено именно этим обстоятельством. Не думайте, что самыми гулёнами были купцы (Савва Мамонтов, для которого прорубали отдельный выход в стене трактира, просто одна из крайностей этого сословия, как и известные скряги-миллионщики), эти люди знали цену деньгам. Самыми оборзевшими всегда считались чиновники, поднявшиеся по карьерной лестнице с самых бюджетных низов.
Вот это и случилось с Соколовой… она просто уверовала в свою природную исключительность. «Из грязи в князи» - это не только к революционным матросам из 17-го года относится.
Но, что значит, непруха. Мало того, что Наташа Соколова стала врагом всех малоимущих пенсионеров (представляете этот шквал негативной энергетики), её теперь ненавидят коллеги-чиновники. Потому что им скоро перекроют такую халяву, как матпомощь.
Когда-то эта матпомощь была настоящим спасением в отдельной кризисной ситуации, будь то собственная свадьба или похороны близких. Помню, мне по этой форме выдали 20 рублей, когда уходил в армию… типа на пропой души и свободы. Теперь чиновники, уверен, что не все, а только их первый эшелон, пишут заявление и раз в год получают по 100 000. Типа 13-я зарплата, пустячок, а как приятно. Впрочем, действительно непросто прожить на их зарплаты, ведь запросы растут параллельно с доходами. Называть конкретные цифры не стану из человеколюбия (у нас приплюсуйте ещё и северные), а то нервный читатель пойдёт громить отдельную социальную группу.
Наталья пострадала за своё простодушие, что удивительно с учётом её биографии. Она не врала, не гуляли в Куршавеле на глазах у изумлённой французской прессы, не покупала виллу или яхту. Она пострадала за… некупленную пенсионерскую курицу, подставив тем самым весь свой чиновничий класс. Это же надо быть такой лохушкой! Впрочем, эти скоро другую форму придумают для собственного материального поощрения.
Но в конце я хочу провести (не подвести!) черту различия между частным капиталом и государевыми слугами.
Параллельно с саратовским макаронным скандалом по интернету ходит меню завтрака на двоих в ресторане московского отеля Ritz-Carlton, куда входят: бутылка шампанского «Дом Периньон», литр свежевыжатого сока, 50 граммов белужьей икры с блинами, сметаной и перепелиными яйцами, стейки с яичницей-глазуньей и трюфельным маслом, мясное, рыбное и сырное ассорти, фруктовая тарелка, выпечка, джем, мед, масло и горячие напитки на выбор.
За всю эту роскошь предлагают заплатить 95 000 рублей, и желающие находятся.
Вы бы почитали комментарии тех, кто не может себе такого позволить… «зажравшиеся суки» самое ласковое. Но если человек заработал… хорошо - сделал такие деньги (если украл, пусть суд доказывает), почему он должен жаться и завтракать как все овсянкой в буфете на этаже? За что его ненавидеть, только за то, что сами неспособны? Лично я приятного аппетита пожелаю.
Поэтому, молодёжь, когда выбираете между бизнесом и госслужбой, хорошо подумайте – где и чем хотите завтракать.
Леонид Черток