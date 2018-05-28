Архангельск: Цветной шифер на крышах домов... почему бы и нет

В Архангельске прошел семинар-совещание "Новые технологии в строительстве и ЖКХ. Экономические и практические аспекты", организованный совместно Торгово-промышленными палатами Архангельской и Свердловской областей. Специалисты АНО «Хризотиловая ассоциация» рассказали представителям Фонда капитального ремонта Архангельской области, Министерства ТЭК и ЖКХ, а также строительных и коммерческих фирм о преимуществах строительных материалов их хризотилцемента.

Открыл семинар Василий СИДОРОВСКИЙ, президент ТПП Архангельской области, подчеркнувший важность внедрения новых технологий в строительство и ЖКХ на Севере. Ярким примером таких технологий является использование в строительстве и при капитальных ремонтах хризотилцементных материалов.

Хризотилцемент – один из наиболее известных и широко используемых в мире с 1901 года строительных материалов.

Представители компании – спикера рассказали о том, что данный материал применяется при производстве более чем 3 000 видов промышленных изделий, является эффективным решением для малоэтажного строительства, капитального ремонта многоквартирных домов и реализации программ доступного жилья. Обладая уникальными природными свойствами – высокой степенью теплоизоляции, электропроводностью, сопротивляемостью агрессивным средам, прочностью и пластичностью, хризотил дешевле аналогичных синтетических материалов при лучшем качестве и не представляет опасности для здоровья при контролируемом использовании.

«С учетом северной погоды - перепадами температур, влажностью и т.д. - хризотилцементные материалы - идеальный выбор для строительства и проведения ремонтов, - убежден Владимир УГЛЕВ, технический руководитель «Хризотиловой ассоциации». - А такая характеристика, как морозостойкость будет преимуществом в данном регионе и позволит прослужить продукту - и кровле, и фасаду - очень долго».

Производители хризотилцементных материалов за последние несколько лет прошли огромный путь по улучшению своей продукции. Теперь шифер из хризотил-асбеста стал по-настоящему современным материалом – он прочен, доступен и долговечен.

К тому же, приняв во внимание пожелания клиентов, производители научились красить свои изделия в любые цвета по желанию заказчика – шифер стал не просто надежным, но красивым материалом, способным буквально украсить северные города.

Отметим, что эксплуатировать шиферные крыши можно по 50 и более лет.

Важный факт: в Оренбургской области все ремонты кровель многоквартирных домов по программе капремонта производятся только с применением шифера.

«Мне очень понравился сегодняшний семинар, тем более, что фактически он был проведен индивидуально для нас – коллеги из других организаций не пришли, - делится своими впечатлениями инженер планового отдела Фонда капремонта Архангельской области Мария БОЛЬШАКОВА. - Владимир Петрович Углев рассказал нам очень понятным и доступным языком о всех плюсах шифера, который мы, в принципе, и используем массово при капремонте на скатных кровлях в Архангельской области. Показал современный шифер в цветном исполнении, который в 1.7-1.8 раза, конечно, дороже обычного серого, но моё мнение такое - попробовать надо и его. Мы же должны идти в ногу со временем!»

Кроме шифера в ходе семинара были презентованы и другие продукты из хризотилцемента: плоские плиты и трубы. Участники семинара обсуждали преимущества, которые позволит получить внедрение продукции на основе хризотила в профильные региональные строительные программы. Широкое использование асбестосодержащих материалов в строительстве, при капитальном ремонте и в области модернизации социальной инфраструктуры (тепло- и водоснабжения) позволяют повысить эффективность и производительность. К примеру, благодаря уникальным теплоизолирующим свойствам, хризотилцементные трубы обладают гораздо меньшим уровнем теплопотери по сравнению с аналогами при более низкой стоимости. Учитывая, что такой продукцией уже давно пользуются муниципалитеты и городские коммунальные службы на Урале, где в некоторых регионах зимой температура может опускаться ниже -40 градусов по Цельсию, – это отличная рекомендация, проверенная временем и практическим опытом.

«В России порядка 14 заводов, которые производят хризолитцементные материалы, 3 крупных месторождения хризотила, спикеры сегодня говорили исключительно о «плюсах» своей продукции, хотя с практической точки зрения очень хотелось бы услышать, какие есть «минусы». Но ни в ходе семинара, ни уже после конференции при личном общении мне не удалось получить ответ на свой вопрос, - рассказывает инженер планового отдела Фонда капремонта Архангельской области Константин АНТИПИН. – Нам рассказали о том, что в последнее время стали применять крашенные асбестоцементные волнистые листы для улучшения эстетических качеств, рассказали про их преимущества перед металлочерепицей и профилем, у них лучше аккустические и теплоизоляционные качества, а при пожаре проще осуществляется доступ на чердак – хризолитцемент просто ломают. Мне было интересно послушать про применение плоского листа на фасадах, но выдали довольно мало информации, больше рассказали про историю. Так же, наверное, было бы интересно попробовать применить цветной шифер на крышах, особенно наших шлакоблочных домов в Северодвинске. И ещё было интересно про фиброцементный сайдинг рассказано, да и смотрится он отлично!».