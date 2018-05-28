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В Архангельской области отремонтировано более половины крыш, включенных в план 2018 года

В Архангельской области после капитального ремонта из 133 крыш сдано 75 (56,4%), 58 – находятся в работе в разной степени готовности (43,6%), сообщила начальник отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Анна ГОРИНА. Она уточнила, что всего в программе капремонта на 2018 год был запланирован ремонт крыш на 183 многоквартирных домах, однако 50 объектов не нашли своих подрядчиков и по настоящее время находятся в торгах.

Так, только за август 2018 года сдано 17 крыш:

  • Архангельск, Аэропорт, 7
  • Архангельск, пр.Советских космонавтов, 191
  • Коноша, ул.Мамонова, 8
  • Северодвинск, пр.Ленина, 2
  • Архангельск, Набережная Северной Двины, 93
  • Вельский район, с.Погост, ул.Центральная, 3
  • Архангельск, ул.Дрейера, 2/1
  • Устьянский район, д.Ульяновская, ул.Соснвоая, 5
  • Новодвинск, ул.Уборевича, 40
  • Приморский район, п.Васьково, 71
  • Северодвинск, пр.Ленина, 1/31
  • Вельский район, д.Горка Муравьевская, ул.Спецгородок, 1
  • Котласский район, п.Черемушский, ул.Песчаная, 24 (на фото)
  • Архангельск, Набережная Северной Двины, 96
  • Северодвинск, ул.С.Орджоникидзе, 10
  • Архангельск, Авиационная, 8
  • Приморский район, п.Васьково, 73

Отметим, что на ряде домов помимо крыши отремонтированы внутридомовые инженерные системы. Так, в доме 24 по улице Песчаной в поселке Черемушский Котласского района Архангельской области произведен ремонт крыши и внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения.

Как сообщил инженер отдела контроля Фонда капремонта Евгений ЕЛЕЗОВ, подрядной организацией ООО «Перспектива» в ходе капитального ремонта крыши полностью заменено шиферное покрытие кровли с устройством карнизного свеса.

Для предотвращения неконтролируемого схода снега по периметру крыши установлены снегозадержатели. Кроме того, выполнена замена утеплителя чердачного перекрытия и ремонт оголовков вентиляционных шахт с установкой на них новых защитных зонтов.

В ходе капитального ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения заменены изношенные стальные трубопроводы на новые полипропиленовые с установкой новой запорной арматуры, также выполнена полная замена утеплителя трубопроводов в подвале.

01 сентябрь 08:32 | : Экономика

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