В Архангельской области отремонтировано более половины крыш, включенных в план 2018 года

В Архангельской области после капитального ремонта из 133 крыш сдано 75 (56,4%), 58 – находятся в работе в разной степени готовности (43,6%), сообщила начальник отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Анна ГОРИНА. Она уточнила, что всего в программе капремонта на 2018 год был запланирован ремонт крыш на 183 многоквартирных домах, однако 50 объектов не нашли своих подрядчиков и по настоящее время находятся в торгах.
Так, только за август 2018 года сдано 17 крыш:
Отметим, что на ряде домов помимо крыши отремонтированы внутридомовые инженерные системы. Так, в доме 24 по улице Песчаной в поселке Черемушский Котласского района Архангельской области произведен ремонт крыши и внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения.
Как сообщил инженер отдела контроля Фонда капремонта Евгений ЕЛЕЗОВ, подрядной организацией ООО «Перспектива» в ходе капитального ремонта крыши полностью заменено шиферное покрытие кровли с устройством карнизного свеса.
Для предотвращения неконтролируемого схода снега по периметру крыши установлены снегозадержатели. Кроме того, выполнена замена утеплителя чердачного перекрытия и ремонт оголовков вентиляционных шахт с установкой на них новых защитных зонтов.
В ходе капитального ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения заменены изношенные стальные трубопроводы на новые полипропиленовые с установкой новой запорной арматуры, также выполнена полная замена утеплителя трубопроводов в подвале.