Архангельск примет конгресс футурологов

Во время личного приема Анна Винюкова рассказала о проекте, организаторами которого выступают САФУ и философский клуб «Антиномия». В конце года они планируют провести в Архангельске большой футурологический конгресс, посвященный анализу тенденций развития общества в культурной, экономической и технологической сферах. Одной из дискуссионных площадок станет секция «Пост-Архангельск: перспективы развития».

- Грамотное и разностороннее прогнозирование будущего позволяет принимать правильные управленческие решения. Администрация города готова принять участие в проекте, войти в оргкомитет и оказать информационную поддержку. На мой взгляд, в рамках конгресса интересно не только обсуждение теоретических аспектов, но и открытие практических площадок. Например, выставки с участием архангельских компаний, которые занимаются разработкой электронных продуктов, - поддержал идею Игорь Годзиш.

Между администрацией Архангельска и САФУ уже заключено соглашение о сотрудничестве, и поддержка конгресса футурологов – одно из направлений реализации данного соглашения.

Также в ходе личного приема градоначальник ответил на вопросы горожан, касающиеся дальнейшей судьбы программы «Формирование комфортной городской среды». Она рассчитана на период до 2022 года, поэтому активы домов, которые не успевают подать заявки на будущий год, могут осуществить свои планы, например, в 2020 году. В частности, жильцы дома на ул. Урицкого, 50 уже разбили клумбы во дворе, но дорогостоящие виды работ лишь за счет собственных средств провести невозможно. Уже сейчас инициативная группа дома тщательно готовит документы, чтобы подать заявку в следующем году. Необходимая консультационная помощь будет оказана горожанам администрацией Ломоносовского округа.