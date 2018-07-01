Микрозаймы в Архангельской области до сих пор популярны

Минфин России утверждает, что борьба с микрозаймами (небольшие кредиты по предъявлению паспорта под высокие проценты и шанс общения с коллекторами), прежде всего, при разъяснениях в СМИ, приносит свои плоды.

Так, средний размер одного такого займа по России снизился за прошедший год на 22.8 % и составил 9.5 тысяч рублей.

Увы, здесь Архангельская область в числе отстающих - минус 11.9 %. Хуже дела только в Башкирии – минус 11.2 %.

Ну, а в передовиках Алтайский (-33,0%) и Приморский (-30,7%) края, Волгоградская (-29,5%) и Владимирская (-29,5%) области, Республика Татарстан (-28,7%).