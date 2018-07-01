«Я только тогда поняла, что такое капремонт фундамента, когда рабочего на моих глазах засыпало песком»…

В Карпогорах после капремонта принят дом на улице Победы,14

Многоквартирный дом на улице Победы, 14 в Карпогорах – не совсем обычный. Раньше здесь был детский сад, а потом его отдали под квартиры. Бывшие группы стали комнатами и кухнями, а вот туалет был один на все квартиры.

Как рассказала жительница дома Ирина БОВСУНОВСКАЯ, здание было построено в 1958 году и очень остро нуждалось в капремонте. Первое, что необходимо сделать для сохранения дома, это отремонтировать фундамент. Гнилых фундаментов в Карпогорах, как и во всех селах, деревнях и городах Архангельской области – сотни. Но дому на Победы, 14 повезло – он был включен в план капитального ремонта 2018 года.

«Я только тогда поняла, насколько сложные это работы по ремонту фундамента, когда рабочего, который откапывал свои под нашим домом, начало засыпать песком, - рассказывает Ирина БОВСУНОВСКАЯ. – Мы все очень испугались за него, вытаскивали сами. Дом настолько старый, что под ним уже даже не песок (дом стоит на возвышенности. – прим.ред.), а пыль, и вот в этой пыли его засасывало! И вообще, весь ремонт происходил на наших глазах – мы видели, какие тяжеленные сваи таскали рабочие, как они слаженно и профессионально работали. Ребята большие молодцы, спасибо им!»

Капитальный ремонт фундамента дома на Победы,14 в селе Карпогоры велся силами ООО «Стройпроект Плюс», все работы завершены в течение двух с половиной месяцев, - хотя по договору 4.

«Здесь работали опытные рабочие, их на всех наших объектах хвалят. Ранее они же делали комплексный капремонт дома на улице Теплова, 11 в Карпогорах и капремонт фундамента, крыши и инженерных сетей в поселке Таежном, 6 - рассказал директор ООО «Стройпроект Плюс» Владимир КРАВЦОВ. – Здесь, на Победы, 14 полностью произведена замена струба, балок, полов, перекрытий, венцов, сделана замена цокольного перекрытия».

Отметим, что в плане 2018 года были также заложены капремонт крыши и систем электроснабжения для этого дома, однако, они до настоящего момента «не проторгованы» - т.е. никто из подрядных организаций не заявился на эти виды работ. Они будут перенесены в план 2019 года.

Всего же по Пинежскому району в 2018 году в плане капитального ремонта – 6 домов, в 2019 – еще 5 (два в Карпогорах и три в Пинеге). По данным начальника отдела по работе с предприятиями ЖКХ администрации Пинежского района Вячеслава РОДИОНОВА, в программу капремонта по району включено 378 многоквартирных домов.