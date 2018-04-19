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Главы МО Архангельской области пообещали рассчитаться с долгами за тепло в сентябре

Задолженность бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими предприятиями Архангельской области на 1 июля 2018 года по сравнению с 1 июня уменьшилась на четыре процента. Об этом на заседании межведомственной комиссии по погашению задолженности предприятий ЖКК за топливно-энергетические ресурсы сообщила заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Тамара Лемешева.

Она отметила, что в летний период в целом по бюджетным учреждениям наблюдается снижение размера задолженности за коммунальные ресурсы.

На контроле остаётся ситуация в Вельском, Устьянском, Плесецком, Мезенском и Лешуконском районах. В каждом из них задолженность остаётся достаточно большой. Наиболее сложная обстановка – в Вельском и Устьянском районах. В состав межведомственной комиссии входят представители министерства ТЭК и ЖКХ, агентства по тарифам и ценам Архангельской области, прокуратуры, правоохранительных органов, службы судебных приставов, крупных ресурсоснабжающих организаций.

Представители муниципальных властей по видеоконференцсвязи рассказали о сроках погашения долгов за коммунальные ресурсы. Главы районов ставят перед собой задачу справиться с ними в первой половине сентября 2018 года.

Дополнительно на заседании межведомственной комиссии с докладом о принятых мерах в отношении руководителей организаций-должников выступил представитель УМВД России по Архангельской области.

За первое полугодие 2018 года сотрудниками полиции по данному основанию возбуждено 19 уголовных дел в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Архангельской области.

01 август 07:30 | : Экономика

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