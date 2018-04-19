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1200 километров дорог Архангельской области перейдут в федеральную собственность

Росавтодор представил перспективный план развития федеральных дорог до 2031 года. Главное его положение – передача около 17,5 тысячи километров региональных дорог в федеральную собственность. 1 200 километров – около 7% автотрасс из этого плана – составляют дороги Архангельской области.

Передача региональных дорог Архангельской области в федеральную собственность – одна из наиболее серьёзных задач, стоящих сегодня перед правительством региона. Это направление деятельности было озвучено губернатором Игорем Орловым как одно из приоритетных с самого начала его работы на посту главы региона. Была продолжена реконструкция трассы Брин-Наволок–Каргополь–Вытегра, которая, напомним, уже с 1 января 2019 года перейдёт в ведение Росавтодора. И это лишь начало.

— Согласно плану Федерального дорожного агентства, следующей переданной в федеральное ведение трассой уже в 2020 году станет направление Чекшино–Тотьма–Котлас–Куратово, которое соединит Вологду с Сыктывкаром. В это направление попадает около 200 километров автодорог Котласского и Вилегдского районов, – рассказал Игорь Пинаев. – На 2023 год намечена передача Росавтодору направления Усть-Вага–Ядриха (290 километров), что даст возможность соединить Архангельск с Сыктывкаром посредством федеральной автотрассы.

Кроме того, на 2029 год планируется передача в федеральную собственность очень интересного и перспективного направления, которое сегодня обозначено как Брин-Наволок–Онега.

– Это соединение с трассой Р-21 «Кола», которое свяжет трассу М-8 с шоссе Санкт-Петербург–Мурманск, и даст Архангельской области короткий выход на Карелию, Кольский полуостров, Финляндию и Норвегию. Это направление пока в более отдалённой перспективе, но активно обсуждается. В частности, нам, жителям Архангельской области, кажется более логичным и продуктивным проложить этот транспортный коридор не через Брин-Наволок, а через Архангельск, Северодвинск и Онегу, – отметил Игорь Пинаев.

Напомним, с 2017 года федеральные трассы Российской Федерации на 100% финансируются в соответствии с необходимым нормативом. Это означает, что после передачи упомянутых направлений в собственность Росавтодора они в короткий срок будут приведены в нормативное состояние, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Архангельской области.

30 июль 17:23 | : Экономика

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