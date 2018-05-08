За "блохами" теперь на Сульфат

В Северном округе каждую субботу летом будет работать «блошиный рынок». Импровизированная площадка для торговли подержанными вещами будет располагаться на площадке по адресу ул. Ильича, 16\1.

Во всем мире блошиный рынок – это место, где люди продают и покупают старые, бывшие в употреблении или просто не пригодившиеся вещи.

По словам начальника управления по торговле и услугам населению Ирины Любовой, формат такого рынка востребован горожанами.

- Жители обращались к нам с просьбами организовать место, где можно продавать старые, но хорошие вещи, ретро посуду, предметы интерьева, товары ручной работы, - отметила Ирина Любова.

Рынок будет работать каждую субботу по сентябрь включительно с 10 до 18. Продавцам с собой необходимо принести раскладные столики для демонстрации товара.