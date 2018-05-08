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Плесецк: Деревянный дом - не приговор

МО «Плесецкое», народный контроль и Фонд капремонта Архангельской области приняли работы по капитальному ремонту фундамента 12-квартирного деревянного жилого дома 1963 года постройки на улице Строительной, 2 в Плесецке.


Как сообщил инженер отдела контроля Фонда капремонта Максим ХАНДОВ, подрядчиком ООО «Коммунально – строительная техника» (КСТ) на объекте проведен ремонт фундамента с восстановлением и утеплением цокольного перекрытия. В квартирах первого этажа сделаны новые полы.


Работы завершены не просто без просрочек, а очень быстро – рабочие открыли фундамент 22 мая, а 14 июня уже все было сделано. Замечаний ни от жильцов, ни от стройконтроля, ни от администрации МО не было.


Стоимость работ - 3 565 366,39 рублей.


Всего по Плесецкому району по краткосрочному плану капитального ремонта 2018 года запланированы работы в 23 многоквартирных домах по 23 видам работ: 7 фундаментов и 16 крыш. Кроме того, в резервный перечень ремонтируемых за счет экономии средств объектов вошли еще 4 дома – в них выполняется 8 видов работ. Это 4 крыши и 4 вида работ по внутридомовым инженерным системам – холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. Весь комплекс по инженерке с капремонтом крыши будет проведен в доме 12 по улице 40 лет Победы в поселке Савинский.


 

23 июнь 08:31 | : Экономика

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