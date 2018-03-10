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"Аквилон Инвест": В июне у нас скидки сахарные

Пусть школьные годы позади, июнь для многих - воспоминания о каникулах, Дне защиты детей, сладкой вате и аттракционах. И не смотря на капризы северного лета «Аквилон Инвест продолжает радовать новыми сюрпризами. Только в июне   - сладкому солнечному лету – самые невероятные сахарные скидки!

На выбор вы можете приобрести   квартиры в жилых комплексах «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске в готовых или строящихся домах. При бронировании квартиры с 1 по 20 июня – скидка составит 20%, с 21 по 30 июня – скидка 18%. Количество участвующих в акции квартир ограничено. Поэтому успейте приобрести по самой выгодной цене.
 
Также в мае при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м.
 
Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.
 
А 8 июня холдинг «Аквилон Инвест» проведет в Архангельске и Северодвинске «Белую ночь распродаж». Всех участников мероприятия ждут консультации менеджеров отдела продаж новостроек и специалистов ПАО "Сбербанк". Отделы продаж в офисах компании будут работать до 24.00, а скидка для участников на покупку квартиры составит до 300 тыс. рублей!
 
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорскийул. Индустриальнаяул. Лесная.

(на правах рекламы)

04 июнь 11:49 | : Экономика

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