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И всплывет Кириенко? Счетная палата серьезно взялась за "Росатом" и Севморпуть

Счетная палата, которую вот-вот возглавить Алексей Кудрин (Архангельск его считает своим), всерьез взялась за корпорацию «Росатом» в части ее проектов по освоению Севморпути.

Прежде всего, «экономического прокурора России» интересует строительство трех атомных ледоколов (заказ выполняет «Балтийский завод») - не была проведена госэкспертиза проекта. Кроме того, у СЧ есть подозрения в завышении общей стоимости работ.

И все более расширяющиеся полномочия «Росатома»… аудиторы ищут ответ на вопрос, кто возьмет на себя их финансирование, в частности, по строительству объектов портовой инфраструктуры.

Впрочем, наблюдатели уже сейчас готовы ответить на главный вопрос – все дело в лоббировании интересов «Росатома» со стороны стремительно набирающего политический вес Сергея Кириенко, всего-то по должности заместителя главы президентской администрации.  

21 май 11:35 | : Экономика / Скандалы

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