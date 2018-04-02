Не завидуй! Доходы чиновником администрации Архангельска вызывают смех у депутатов

Сотрудники городской администрации Архангельска отчитались о своих доходах за прошлый год.





Заработок градоначальника составил 2,5 миллиона рублей. Он занимает вторую строчку по данному показателю. В собственности Игоря Викторовича находится автомобиль Mazda CX 5 и квартира, площадь которой составляет 78,4 квадратных метра.





Рекордсменом по доходам (три миллиона рублей) стал руководитель аппарата мэрии Николай Евменов. Кроме этого он владеет автомобилем Toyota Land Cruiser. Ранее первую позицию занимал Даниил Шапошников, ответственный в администрации Архангельска за экономическое развитие и финансы.





Отметим, что Игоря Годзиша обогнал по доходам и его тезка Скубенко, глава города корабелов. За 2017 год он заработал 3,1 миллион рублей. А ведь Архангельск побольше Северодвинска будет.





Одновременно наблюдатели отмечают, что в сравнении с депутатами городские чиновники даже высшего звена живут весьма и весьма скромно.



