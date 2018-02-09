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Хочешь денег? Новое в САФУ - "За проектами будущее"

«За проектами будущее» - девиз современного общества. Некоторые источники сообщают о том, что проектная деятельность станет ведущей во многих сферах общественной жизни. В связи с этим первичная профсоюзная организация работников и обучающихся ФГАОУ ВО Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова выступила инициатором и организатором проектной школы «Социальные проекты будущего» для школьников старших классов и студентов высших учебных заведений города Архангельска и города Вельска.

22 марта и 7 апреля на базе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова прошел первый этап проектной школы, в которой приняли участие более 200 старшеклассников и студентов города Архангельска.

Работа осуществлялась в два этапа. В первой части ребята познакомились со всеми основными аспектами проектной деятельности, а также разобрали проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе создания и реализации своих социально-значимых проектов. А вторым этапом стала практическая часть, где участникам предлагалось разработать решение актуальным проблемам, применяя все полученные знания.

В скором времени организаторы планируют отправиться в город Вельск, для обучения школьников среднеобразовательных школ.

Напомним, что проектная школа «Социальные проекты будущего» подразумевает курс лекций и практик, результатом которой станут детально проработанные проекты, лучшие из которых будут представлены экспертному жюри, а проекты-победители получат на свою реализацию до 150 000 рублей.

 

16 апрель 13:19 | : Экономика

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