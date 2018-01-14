Весенняя экскурсия по новостройкам Архангельска в сопровождении скидок

В субботу 14 апреля холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, компанией в Архангельске. Записаться на экскурсию можно по телефону 65-00-08.



Жители Архангельска смогут побывать на строительных площадках, познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.



Помимо посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе эко-дома «Green PARK», ЖК «Зеленый квартал-2» и ЖК « ALPHA », а также сданных в эксплуатацию – ЖК «Омега Хаус», участникам экскурсии расскажут о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир.



Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. И только в апреле холдинг «Аквилон Инвест» предлагает квартиры в новых жилых комплексах по более доступным ценам. Так разница в стоимости квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске составляет 400 тыс. рублей.