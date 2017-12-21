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НАО: "Круглый стол" с острыми углами (о проблемах рыболовства)

Сегодня в Нарьян-Маре пройдет Круглый стол на тему «Государственная регистрация маломерных судов, используемых на территории НАО. Проблемы и пути их решения»

Информация об этом проанонсирована на официальном сайте Собрания депутатов Ненецкого округа.

По нашей информации, инициатором проведения Круглого стола стал Андрей Смыченков, депутат СД НАО (ЛДПР). Он же будет ведущим модератором заседания. Поводом для проведения мероприятия стали публикации ИА RUSNORD по проблемам использования маломерных судов в промышленном рыболовстве Ненецкого округа. Особую остроту проблема приобрела в округе в прошлом 2017 году. К росту напряженности в НАО привели действия контролирующих органов округа, решивших навести порядок в сфере рыбодобычи и привести в соответствие с изменениями законодательства, вступившими в силу еще в 2012 году, порядок регистрации маломерных судов, используемых рыбаками в промышленном рыболовстве. Это вызвало цепь негативных последствий, связанных с необходимостью перерегистрации маломерных судов из реестра ГИМС в Российском речном регистре, к переоформлению разрешений на вылов рыбы, получения профессиональных «капитанских» прав. Действия исполнительной и представительной государственной власти округа оказались малоэффективными. По итогам путины-2017 почти две трети субъектов предпринимательства в сфере промышленной и прибрежной добычи рыбы НАО официально прекратили свою деятельность.

В результате этого к концу лета резко возросло недовольство жителей округа деятельностью бывшего губернатора НАО Игоря Кошина, поскольку для большей части населения рыболовство является одним из основных традиционных видов хозяйственной деятельности. Что, по мнению ряда экспертов, привело к досрочной отставке губернатора.

Сегодня ИА RUSNORD публикует очередную статью Бориса Дульнева по проблемам использования маломерных судов в промышленном рыболовстве Ненецкого округа «НАО: Рыбацкие маломерки – 2. Росрыболовство в «позе подчинения» http://rusnord.ru/economic/40363-nao-rybackie-malomerki-2-rosrybolovstvo-v-poze-podchineniya.html .  

29 январь 10:36 | : Экономика

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