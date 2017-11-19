Фонд капремонта Архангельской области просит собственников жилья быть внимательнее с платежами через Альфа-банк

Фонд капремонта Архангельской области ведет переговоры с руководством АЛЬФА-БАНКА, причина которых – путаница с поступлением денег плательщиков. Со стороны банка понимания пока нет, поэтому мы хотим предупредить плательщиков, чтобы они были внимательнее, когда пользуются услугами по приему платежей этой кредитной организации.

Дело в том, что те платежи, которые поступают через АЛЬФА БАНК, зачисляются не на те расчетные счета, которые указаны в платежных квитанциях собственников. Чаще всего, поясняет начальник финансового отдела Фонда Юлия Кустова, деньги попадают на расчетные счета, являющиеся специальными, то есть на счета конкретного многоквартирного дома.

«Фонд не может данный поступивший платеж зачислить на лицевой счет, потому что платеж находится не на том расчетном счете. Мало того, платеж попадает на спецсчет, работа по которому у регионального оператора регламентируется п.1 ст.177 Жилищного кодекса. И все списания денежных средств с этого спецсчета осуществляются либо на основании протокола, если это оплата работ, либо на основании заявления собственника, если это возврат неверно принятого платежа. Таким образом, если вы оплатили деньги в данных банках и не видите их на лицевом счете, просим вас обратиться в адрес регионального оператора с заявлением на поиск этого платежа и возврат денежных средств, - рассказала Юлия Кустова. – Для этого нужно обратиться с заявлением, приложить копию чека и реквизиты, куда мы должны вернуть денежные средства».

«Мы обращали внимание Альфа-банка на то, что все платежи, которые приходят от них, поступают на расчетные счета, не соответствующие представленным в квитанциях собственников, на что получили ответ, что при перечислении денежных средств Банк пользуется системой ГИС ЖКХ, в которой, по словам Банка, Фонд неправильно разместил свой расчетный счет, - говорит начальник финансового отдела Фонда капремонта Архангельской области. - Могу предположить, что они выбирают первый попавшийся расчетный счет, который там есть. Формально – да, кассир выбрал расчетный счет в системе ГИС ЖКХ, сделал проводку, деньги приняты в кассу, платеж провели, обязательства свои исполнили. И остальное их не волнует. А дальше начинаются проблемы у нас: любая другая организация, работающая с приемом платежей, имеет право вернуть деньги, если они им не принадлежат. Но в случае работы со специальными счетами, закон ограничил наши действия по списанию денежных средств. И мы бы рады вернуть эти деньги обратно на корсчет банка, но не можем, потому что это делается только на основании заявления собственника».

Между тем, некорректные действия со стороны АО «АЛЬФА БАНК» по приему и перечислению платежей наносят серьезный репутационный ущерб Фонду.

15 января Фонд во второй раз письмом постарался объяснить АЛЬФА-БАНКУ, что у регионального оператора 34 расчетных счета, которые составляют т.н. «котел», и 839 спецсчетов, т.е. порядка 900 расчетных счетов. И все они размещены в системе ГИС ЖКХ. Также банку указано, что Фонд считает необходимым безотлагательно принять меры по организации работы АЛЬФА-БАНКА в части приема и перечисления взносов на капитальный ремонт в адрес Фонда строго по реквизитам, указанным в платежных документах.

А пока нет ответа от банка - приходится рассчитывать только на самих плательщиков, чтобы они были внимательны в том, какие реквизиты отражаются в чеке, прежде чем нажать кнопку «оплатить».