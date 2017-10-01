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Архангельской области компенсируют потери от природных катаклизмов

Такой документ подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Кроме Архангельской области, там указаны еще 17 регионов, пострадавших в этом году в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

Прежде всего, деньги пойдут на поддержку аграрного сектора. Пока неизвестно, войдут ли в этот список частные фермерские хозяйства, судя по всему, это будут решать сами регионы.

Всего отпущено 1.4 млрд рулей.

Деньги будут распределены примерно так: Мордовия (283,3 млн рублей), Башкирия (154,7 млн рублей), Калининградская область (150,67 млн рублей), Вологодская область (143,95 млн рублей), Ингушетия (136 млн рублей), Бурятия (97,5 млн рублей), Крым (56,38 млн рублей), Якутия (3,7 млн рублей), Тува (6,5 млн рублей), Чувашия (54,5 млн рублей), Забайкальский (69,6 млн рублей) и Приморский (54,3 млн рублей) края, Архангельская (11,4 млн рублей), Кировская (49,56 млн рублей), Курская (54,6 млн рублей), Новгородская (40,7 млн рублей), Тюменская (7 млн рублей) и Челябинская (27,18 млн рублей) области.

 

19 декабрь 11:45 | : Экономика

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