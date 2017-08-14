Северян приравняли к москвичам. Еще раз о северных надбавках

На днях Конституционный Суд РФ принял к рассмотрению важнейший для жителей всех северных регионов России вопрос, напрямую касающийся работников социальной сферы: детских дошкольных учреждений, школ, больниц, всех тех, кто получает заработную плату на Севере в зависимости от величины МРОТ.

Летом прошлого года Верховный Суд России изменил подходы к толкованию этой нормы, в результате чего северные льготы включили в размер МРОТ, тем самым «уравняв» жителей северных регионов с остальными регионами России, фактически, лишив их мер социальной поддержки.

Вопрос о соотношении МРОТ и северной надбавки крайне актуален, поскольку вызывает большой общественный резонанс. Сегодня МРОТ составляет 7800 рублей. С этой суммы платится налог в размере 13 процентов.

Конституционный Суд счел возможным всесторонне рассмотрение этого социально важного вопроса в контексте конституционности его нормативного регулирования.

Обращение в КС РФ инициировали жители республики Карелия. Интервью с их представителем в Конституционном Суде адвокатом из Котласа Владимиром Цвилем, при участии которого Конституционный Суд неоднократно принимал решения о корректировке социально значимых норм отечественного законодательства, читайте в ближайшем номере ТК и на сайте ИА RUSNORD.

Напомним, что вопрос о сохранении северных надбавок опять поднимается на различных уровнях (наблюдатели полагают – к президентским выборам), инициированы специальные парламентские слушания в Нижней палате. Есть предложение заменить «северные надбавки» «индексом полярности».

(на фото: выступление адвоката Владимира Цвиля в Конституционном суде)

Елена ЛОМОВА