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Как остановить отток населения. Северные надбавки заменят "индексом полярности"?

Похоже, власти России серьёзно озаботились оттоком населения с Русского Севера и думают, как остановить этот процесс.

А остановить его можно только деньгами (материальной заинтересованностью).

Воспоминания о советском времени жителя Мурманска:

— Мои родители приехали в Мурманск в 1970-е годы. Мать с Донбасса, отец из Осетии. На тот момент им обоим было уже за 30 лет, у обоих было высшее образование, один сын уже был… То есть их действующая тогда система мотивировала и очень сильно.

Северные надбавки — это 130% к зарплате. Сначала платили то ли 50%, то ли 80%, а потом каждые полгода добавляли по 10%. И так до 130%. Отпуск 52 календарных дня. Это все привлекало. Мурманск тогда очень мощно строился, расширялся. Правда, и цены были повыше. Тогда на продуктах писали цену для разных «поясов», от первого до третьего. Мы жили в третьем.

Сейчас северные надбавки якобы существуют, но в реальности не ощущаются. Например, метеорологи в Архангельской области, работая в самых труднодоступных местах, получают зарплату в 13 тысяч рублей. А одной романтикой профессии семью не прокормишь

Кстати, нежелание инвесторов вкладываться в северное производство часто объясняется наличием этих надбавок – бизнес сразу становится нерентабельным.

В качестве замены ныне действующим северным надбавкам к зарплатам предлагается ввести фиксированные для всех выплаты, не зависящие от суммы оклада. При этом депутаты ссылаются на канадский опыт, где действуют «индексы полярности», меняющие размер выплат в зависимости от экстремальности климатических условий.

13 октябрь 08:49 | : Экономика

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