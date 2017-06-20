Бабушек просят к станку. Особенности российской демографии

В России не хватает населения! И в смысле демографии, и в смысле трудовых ресурсов.

Последнее особенно вызывает тревогу у государственных мужей - Женщины с детьми и пожилые по-прежнему недостаточно вовлечены в трудовую деятельность, несмотря на сокращение трудоспособного населения в РФ. К 2025 году доля трудоспособного населения (20-64 года) в РФ может снизиться до 60%. Сейчас к 60 годам с рынка труда уходят 25% россиян, а к 72 годам доля продолжающих работать снижается до 25%.

Опаньки! Получается, что в нашей стране четверть людей, кому перевалило за 70, продолжают работать. А я-то хвастался своим отцом, который ушёл на пенсию в 75 из вторых режиссёров, и то только потому, что кино на тот исторический момент практически закончилось (и то он до нулевых ездил консультировать прибалтов). Впрочем, эта сфера деятельности специфическая… из неё, как правило, уходят вперёд ногами.

Но не все же такие трудоголики?! Хотя… те, кому сегодня за 70, большую часть жизни прожили при развитом социализме. А там непонятно было – если не работать, то чем заниматься? Да и сейчас… на одну пенсию по заграницам не разъездишься. Не то, что западные старички-старушки, заполняющие собой курорты Кипра, Туниса, Испании в зимнее время.

Конечно, есть индивидуальные особенности натуры, и среди моих друзей встречаются те, кто только и ждёт 60 лет, для них любой разговор о пролонгации пенсионного возраста, как серпом по… самому нежному месту. Их выбор, кто спорит, многие спят и видят себя в шезлонге под соснами с книжкой на коленях… я лично не вижу.

Если же начать с рождаемости, то среди своих знакомых я не могу вспомнить ни одной тройни (разве что от разных жён). Помню, снимали в одной советской деревне в начале 80-х. Там у самой запойной пары бегало штук 7-8 погодков, они сами точно не знали, сколько. Всей съёмочной группой гадали – когда только успевают? Потом кто-то догадался спросить – «А телевизор у вас есть?». «Да на кой он ляд…». «Ну, тогда всё понятно».

Тут, конечно, надо делать сноску на то, где кто живёт и чем занимается. По данным социологов, в сельской местности 25% жителей не работает уже в 58 лет, а 75% - в 68 лет, когда в любом региональном центре - в 62 года и в 73 года соответственно (в мегаполисах ещё выше процент трудяг). Дольше всех на рынке труда остаются люди с высшим образованием: границы 25%, 50% и 75% неработающих достигаются в 62, 69 и 74 года соответственно. В последние четыре-пять лет власти проводили программы для большего вовлечения в работу этих категорий населения, но пока они не дали значимого эффекта.

И тут можно вспомнить статистику советских лет. Помните те идеологические колебания – то инженеры считаются высокооплачиваемыми (в том представлении), а то один указ – и уже работяга поплёвывает на них свысока.

Но моя матушка вспоминает, как на общем собрании труппы её Театра Советской армии актёры начинали бунтовать – «что это нам копейки платят, меньше, чем рабочим сцены?!». А начальство им в ответ – «мало вам платят за кайф жизни, не нравится – всех ждут заводы и фабрики». И никто не уходил… на пенсию если только в инвалидном кресле. Потому что не зря сказал мудрец – «тот, кто всю жизнь занимается любимой профессией, тот ни дня в своей жизни не работал». А таких подавляющее большинство среди интеллигенции, фанатов экскаватора, токарного станка или торгового прилавка я что-то не встречал. Представители рабочих профессий ходят на работу… потому что надо ходить, такова правда жизни.

Вот государевы мужи (и жОнки) и призадумались – как выходить из дефицита трудовых ресурсов? Серьёзно рассчитывать на расширение занятости пожилых и женщин (в этих группах есть кой-какой потенциал) не стоит. Более вероятно, что мерой стимулирования трудовой деятельности станет повышение пенсионного возраста. Однако выход на рынок труда пожилых специалистов не снизит спрос на молодых из-за различий профессионального состава. Прежде всего, как вы понимаете, речь идёт о высоких технологиях трёх последних десятилетий. Да и по фотографиям с производств видно – иномарки у нас отвёрточно собирает в основном молодёжь.

Казалось бы, выход есть – привлечение трудовых мигрантов. Но и тут стоп. В Россию в основном едут из соседних стран, входивших когда-то в Советский Союз. Большая часть из азиатских республик, тех, кто согласен на любую работу, у них дома и заработок в 300 долларов – богатство. Но именно это и чревато теми же проблемами, что и с пожилыми – низкая квалификация. Ну, закроем вакансии чернорабочих, землекопов, грузчиков, дворников… а производить кто будет?

И посмотрите, как всё хитро переплетается. Одновременно Министерство обороны России жалуется на нехватку призывников этой осенью. "Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту".



Вроде бы, всё нормально, те должности, что раньше занимали срочники, которых всё равно за год службы ничему толком обучить не успевают, займут контрактники. Но уже от своих источников среди офицеров российской армии я знаю, что есть штатный дефицит на выполнение… скажем так, малопрестижных работ, не везде успевают ввести аутсорсинг. И офицеры со стажем начинают ностальгировать… вы не поверите… по призывникам из тех же азиатских республик, что при СССР затыкали такие дыры. Теперь они подметают московские дворы, а могли бы дивизионный плац!

Но и на гражданке ощущается дефицит этих часто маленьких ростом, но широких душой и работящих людей. Потенциал притока рабочей силы из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) был исчерпан еще в 2016 году, и единственное исключение - Киргизия. Число приехавших из Молдавии и с Украины продолжает снижаться, из Таджикистана и Узбекистана понемногу растет, но показатели не дотягивают до докризисного уровня. То есть, по всем показателям в данной сфере мы находимся на уровне 2011 года, когда любой экономический рост (сколько о нём трындят по телевизору!) обязательно сопровождается активизацией трудовой миграции. Работодатели открыто говорят, что, если бы не украинцы… которые пока больше востребованы у нас, чем в Европе. И ведь не брезгуют рублями оккупантов!

Кто у нас стабильно растёт, так это класс чиновников. И в объёме талии, и в количестве. Только толку-то…

Леонид Черток