О мире и восходе. Кто хозяин тепла в Архангельске?

С начала текущей недели во многих домах Архангельска отключают тепло и горячую воду. Как правило, это происходит в десятом часу утра… а вот подключения приходится ждать до позднего вечера.

Отметим, что после увольнения Алексея Гревцова связать с ТГК-2 (именно эта компания централизованно отвечает за подачу тепла в Архангельске) практически нереально.

Впрочем, коллегам по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера» это удалось. С вопросом их перенаправили в управляющие компании, типа, это самоуправство на местах. За разъяснениями они обратились к представителю мэрии, директору департамента городского хозяйства Никите Кривонкину. И вот, что услышали:

«Это постоянные проблемы. Как мир, восход, держава. Мы будем решать этот вопрос, и администрация возможно отзовёт лицензию у тех УК, которые не справляются со своими обязанностями.

Будут назначены временные управляющие компании, а пока будет объявлен конкурс. 5 октября временная УК возьмёт проблемные дома».

Журналисты удивлены – ведь выбор УК является прерогативой собственников жилья, но никак не городской администрации. Видимо, директор департамента просто зарапортовался.

Но аналогия с восходом редакции ИА RUSNORD понравилась. Хотя вода в кране теплей от этого не стала… батареи, кстати, тоже.

(на фото: тот самый поэтичный Кривонкин)