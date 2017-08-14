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Лица желтые над городом кружатся. Китайские туроператоры присматриваются к Архангельску

Завтра, 19 сентября, в Архангельск прибывает делегация из КНР с конкретной целью – изучение перспектив туристического рынка региона. Это первый подобный интерес китайских туроператоров к потенциалу Поморья в данной сфере.

С 19 по 21 сентября гости из Китайской Народной Республики впервые посетят Архангельскую область. В составе делегации прибудут сотрудники Государственного управления по делам туризма Китая и руководители туристических компаний КНР.

Гостей познакомят с главными достопримечательностями Архангельска, а затем проведут встречи с целью налаживания сотрудничества в сфере туризма, в ходе которых обсудят организацию туров в Поморье из Китая. Особый интерес для гостей из Поднебесной представляет посещение арктических территорий.

Наблюдатели полагают, что именно китайский турист может стать основным потребителем специфического поморского продукта, прежде всего, в сегменте "промышленный туризм". Для западных туристов у нас пока не слишком развита сопутствующая инфраструктура и сфера обслуживания.

18 сентябрь 10:21 | : Экономика

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