Группа "Илим" - еще один прорыв в области инноваций

Генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина и генеральный директор биохимического холдинга «Оргхим» Николай Ходов подписали соглашение о создании паритетного совместного предприятия (СП) ООО «Янтарный поток». В рамках СП запланирована организация выпуска широкой линейки лесохимической продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе уникальной продукции, ранее не производившейся в России.
Стартовые производственные мощности ООО «Янтарный поток» будут организованы на базе активов Группы «Илим» в г. Коряжме (Архангельская область) – крупнейшего филиала компании по объемам и ассортименту выпуска продукции. В рамках нового проекта планируется модернизация оборудования лесохимического цеха для организации производства, предусматривающего глубокую переработку сырья и получение перспективных экологически чистых биохимических продуктов.
Основная линейка выпускаемой ООО «Янтарный поток» продукции будет включать эфиры канифоли с улучшенными свойствами, жирные кислоты таллового масла и продукты их глубокой переработки. Впервые в России станет возможным выпуск перспективных ситостеринов, активно применяемых в фармацевтике и производстве органических добавок. Получение лицензии и начало производственной деятельности совместного предприятия запланировано на IV квартал 2017 года.
Председателем Совета директоров Совместного предприятия ООО «Янтарный поток» избран заместитель генерального директора по финансам Группы «Илим» Александр Эмдин, генеральным директором назначен Алексей Крылов, ранее занимавший должность технического директора холдинга «Оргхим».
«В «Илиме» принята стратегия развития до 2030 года, которая предусматривает дальнейшую диверсификацию производства, включая новые направления. Наряду с традиционными и растущими сегментами, например, целлюлоза и упаковочные материалы, мы намерены развивать и другие перспективные направления бизнеса, и продукты биохимии – одно из них. Мы объединили свои усилия с лидером отрасли – холдингом «Оргхим». Синергия крупнейшего производителя лесной отрасли и отечественного эксперта в области глубокой переработки и инновационного производства безопасных, экологичных лесохимических продуктов позволит внести вклад в развитие биоэкономики в России, а «Илиму» сделать еще один стратегический шаг в будущее», - пояснила решение о создании СП Ксения Соснина.
«Деятельность «Янтарного потока» направлена на максимальное использование преимуществ вертикальной интеграции, что позитивно отразится на качестве выпускаемой продукции, своевременности поставок и обслуживании клиентов. Продукция нового предприятия ориентирована как на внутренние, так и на экспортные рынки. Цель партнеров в рамках создаваемого предприятия - объединение текущих и перспективных лесохимических активов и проектов двух компаний. Это позволит «Янтарному потоку» получить серьёзную долю рынка и влияние на мировом лесохимическом рынке», - рассказал Николай Ходов.
Справка:
Группа «Илим» ― лидер целлюлозно-бумажной промышленности России по объемам производства и инвестиций и один из ведущих отраслевых игроков в мире. Стратегическим партнером Группы «Илим» является крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper.
Предприятия Группы «Илим», расположенные в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях, являются ключевыми в российском лесопромышленном комплексе: на них выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3,2 миллионов тонн.
Инвестиционные планы Группы «Илим» в пятилетней перспективе предусматривают дальнейшее развитие предприятий компании в Братске, Усть-Илимске и Коряжме. Это позволит достигнуть общего увеличения объемов производства на 500 тыс. тонн в год. Кроме того, модернизация производств будет направлена на повышение эффективности работы, улучшение качества продукции и снижение воздействия на окружающую среду. Ряд проектов уже находится в стадии реализации.
Биохимический холдинг «Оргхим» – российская инновационная компания, разработчик и производитель продуктов «зеленой химии», безопасных для человека и окружающей среды. Годовой оборот компании – более 6 млрд. руб. (~100 млн. долларов США). Порядка 60% оборота составляют поставки на экспорт.
Производственные мощности холдинга расположены в Нижегородской (г. Урень), Воронежской областях и в Красноярском крае. Бизнес компании «Оргхим» можно разделить на два основных направления: нефтехимическое и лесохимическое. Основные продукты лесохимии – это эмульгаторы для синтетических каучуков, канифольные смолы для шинной промышленности, эфиры канифоли для дорожного строительства, производства адгезионных и лакокрасочных материалов, а также сосновые масла, применяющиеся в парфюмерии, клининговых средствах и горнодобывающей отрасли.
«Оргхим» производит продукцию мирового уровня, изготовленную на 90% из отечественного сырья. «Оргхим» с полным правом может называться мировым лидером научных исследований в области канцерогенной безопасности. На результатах исследований, проведенных с участием сотрудников исследовательского центра «Оргхима», основан ряд положений европейского законодательства, устанавливающего ограничения по содержанию канцерогенных веществ в различных материалах (REACH). В мае 2016 года холдинг «Оргхим», входящий в число мировых лидеров лесохимии, признан лучшим в области экологической и производственной безопасности Международной ассоциацией Pine Chemicals Association, Inc.