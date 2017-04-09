МУП «Горсвет» готовит сети наружного освещения к осветительному периоду.

Традиционно, в период между осветительными сезонами МУП «Горсвет» проводит плановые ремонтные работы на сетях наружного освещения.
Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, в настоящее время ведутся плановые работы по ремонту и замене светильников, меняются воздушные линии электропередачи. Кроме того, в этом году особое внимание предприятие уделяет техническому состоянию опор наружного освещения. В частности, ведется масштабная работа по их ремонту, выправке и замене.
Также продолжаются работы по строительству новых участков системы наружного освещения. Уже к концу года заработают новые участки системы наружного освещения на улицах Муромская, Павла Усова, Нагорная, Заводская, Калинина, Вельская, Ленина, Холмогорская, Пушкина, Полины Осипенко, Емельяна Пугачева, Октябрят, а также на проспектах Новгородский и Обводный канал.
Помимо прочего, МУП «Горсвет» продолжает работы по восстановлению наружного освещения на участках, где оно долгое время отсутствовало. В частности, в ближайшее время будут завершены работы по восстановлению наружного освещения на Набережной Северной Двины (от ул. Садовая до ул. Шубина) а также на мосту через реку Юрас. В августе, с началом очередного осветительного периода, впервые за многие годы, на этих участках появится полноценное освещение.