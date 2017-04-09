Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

МУП «Горсвет» готовит сети наружного освещения к осветительному периоду.

Традиционно, в период между осветительными сезонами МУП «Горсвет» проводит плановые ремонтные работы на сетях наружного освещения.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, в настоящее время ведутся плановые работы по ремонту и замене светильников, меняются воздушные линии электропередачи. Кроме того, в этом году особое внимание предприятие уделяет техническому состоянию опор наружного освещения. В частности, ведется масштабная работа по их ремонту, выправке и замене.

Также продолжаются работы по строительству новых участков системы наружного освещения. Уже к концу года заработают новые участки системы наружного освещения на улицах Муромская, Павла Усова, Нагорная, Заводская, Калинина, Вельская, Ленина, Холмогорская, Пушкина, Полины Осипенко, Емельяна Пугачева, Октябрят, а также на проспектах Новгородский и Обводный канал.

Помимо прочего, МУП «Горсвет» продолжает работы по восстановлению наружного освещения на участках, где оно долгое время отсутствовало. В частности, в ближайшее время будут завершены работы по восстановлению наружного освещения на Набережной Северной Двины (от ул. Садовая до ул. Шубина) а также на мосту через реку Юрас. В августе, с началом очередного осветительного периода, впервые за многие годы, на этих участках появится полноценное освещение.

11 июль 09:49 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2017 (77)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)
Март 2017 (249)
Февраль 2017 (225)


Деньги


все материалы
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.