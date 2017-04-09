Виктор Павленко: «Малый и средний бизнес на Севере нуждается в господдержке»

Член Совета Федерации от исполнительного органа Архангельской области Виктор Павленко провел рабочую встречу с представителями Архангельского отделения «Опоры России».
Во встрече приняли участие руководитель регионального отделения «Опоры России» Сергей Антуфьев и предприниматель Любовь Кишкина. Сенатор рассказал о своей работе в Совете Федерации, в частности о программах поддержки малого бизнеса. Виктор Павленко отметил, что сейчас идет работа над подзаконными актами, обеспечивающими реализацию 17 законов и поддержка предпринимателей на законодательном уровне, так или иначе затрагивающими интересы предпринимательского сообщества. Сенатор подтвердил свою готовность к регулярному взаимодействию с «Опорой России». Для этого по предложению регионального отделения его помощником на общественных началах стала Любовь Кишкина, которой Виктор Павленко вручил удостоверение.
На встрече также осуждались вопросы регулирования налогообложения на муниципальном уровне, совершенствования порядка предоставления земельных участков предпринимателям, организующим собственное производство, распределения рыболовных квот и участков лесфонда, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса в качестве подрядчиков по строительству социального жилья в районах Архангельской области, поддержка местных сельхозпроизводителей. Некоторые из этих предложения вошли в Постановление Совета Федерации по итогам Дней Архангельской области в Москве
«Малый и средний бизнес – это один из важных вопросов развития экономики страны. Но на плечи предпринимателей, которые работают в условиях Севера ложится серьезна дополнительная нагрузка: это и высокие тарифы на энергоресурсы, и большие расходы на фонд оплаты труда. Поэтому предпринимательство в условиях Севера должно получать действенную законодательную поддержку. Ведь развитие данного сектора экономики позволяет увеличить налоговую базу местных бюджетов, решает проблему занятости населения. Кроме того, предприниматели реализуют многообразные социальные проекты» - отметил Виктор Павленко.